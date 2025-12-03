Σύμφωνα με το football-observatory.com αυτοί είναι οι 14 παίκτες με τη μεγαλύτερη αξία στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο παίκτης που ζει τις τελευταίες μέρες το δικό του, χρυσό όνειρο. Ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού βραβεύτηκε στο Τορίνο ως Golden Boy Web, αφήνοντας πίσω του παίκτες όπως οι Κενάν Γιλντίζ, Αρντά Γκιουλέρ, Τζόουμπ Μπέλινγκχαμ και Ντεσιρέ Ντουέ.

Όπως είναι λογικό, ο 18χρονος είναι πρώτος σε αξία στο ελληνικό πρωτάθλημα, σύμφωνα με τη λίστα του football-observatory.

Συγκεκριμένα η εκτιμώμενη αξία του κυμαίνεται στα 20-24 εκατ. ευρώ, ενώ του Κωνσταντέλια είναι στα 17-19 εκατ. ευρώ και του Φακούντο Πελίστρι που είναι στην 3η θέση της εν λόγω λίστα στα 5.1 με 5.9 εκατ. ευρώ.

Ο Ζίνι της ΑΕΚ ακολουθεί με 5-5.9 εκατ. ευρώ κι ο Τιάγκο Νους του ΟΦΗ ακολουθεί με εκτιμώμενη αξία στα 1.4-1.6 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στον Τεττέη, που από το Γενάρη θα αγωνίζεται με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βρίσκεται στην 8η θέση της λίστας με αξία 900.000 ευρώ έως 1.100.000 ευρώ. Στην τελευταία θέση είναι ο στόπερ του Πανσερραϊκού, Ίβα Γκελασβίλι με αξία από 550.000 ευρώ έως 640.000 ευρώ.

Από την ΑΕΛ Novibet ξεχωρίζει ο Ατανάσοφ με αξία τις 560.000 ευρώ ως 650.000 ευρώ, από τον Ατρόμητο ο Θεοχάρης Τσιγγκάρας με αξία 580.000 ευρώ ως τις 670.000 ευρώ, ενώ από τον Λεβαδειακό ξεχωρίζει ο Ιωάννης Κωστή.

Αξίζει, δε, να σταθούμε στο ότι από την εν λόγω λίστα, από τους 14 παίκτες, οι 4 είναι Ελληνες (Μουζακίτης, Κωνσταντέλιας, Τεττέη και Τσιγγάρας).