Η εξομολόγηση του Σεμπάστιαν Λέτο σε 8.000 λέξεις: «Έκοψα το ποδόσφαιρο για να σταματήσω να υποφέρω!»

Το «You Never Walk Alone» και το... χόρτο μαγικό

Πώς διαχειρίστηκες ψυχολογικά το να μην μπορείς να παίξεις, εξαιτίας του προβλήματος με το διαβατήριο;



«Ήμουν χάλια ψυχολογικά, όλοι οι παίκτες θέλουν να παίζουν. Το χειρότερο πράγμα είναι να μην μπορείς να παίξεις επειδή δεν σε αφήνουν. Θυμάμαι χαρακτηριστικά είχα πει ότι θα μείνω μέχρι το Ιανουάριο και μετά θα φύγω να πάω σε κάποια άλλη ομάδα για να παίξω. Για εμένα ήταν τρομερή απογοήτευση να πηγαίνω στην προπόνηση και να μην μπορώ να αγωνιστώ μετά. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να παρακολουθώ τη Λίβερπουλ να παίζει με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που ήταν ο Ροναλντο και ήθελα παρά πολύ να είμαι εκεί».



Κρατάς επαφές με κάποιον από αυτούς;



«Δυστυχώς όχι, άμα τους δω θα τους χαιρετήσω αλλά δεν συμβαίνει συχνά».



Ποιος παίκτης όσο ήσουν στη Λίβερπουλ σε είχε υπό την προστασία του;



«Ο Μασεράνο, ήταν αυτός που ήμουν πιο κοντά από όλους. Μετά με τον Τόρες και τον Μπεναγιούν».



Ο Τόρες ήταν από τους μεγάλους σταρ της εποχής. Τι θυμάσαι από αυτόν;



«Μέναμε μαζί στο ίδιο ξενοδοχείο. Ήταν ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος, παρά πολύ επαγγελματίας. Την περίοδο που ήμασταν μαζί στη Λίβερπουλ ήταν στα καλύτερα του, ήταν πραγματικά ασταμάτητος. Όμως σαν άνθρωπος ήταν πολύ ήσυχος και πολύ φιλικός με όλους».

Πολλοί λένε ότι το να παίξεις στο «Ανφιλιντ» είναι μια μοναδική εμπειρία. Πώς ήταν για εσένα;



«Είχα την τύχη να αγωνιστώ στο Άνφιλντ στο πρώτο μου παιχνίδι. Φανταστείτε ρώτησα πριν βγούμε στο γήπεδο τον Μασεράνο τι ήταν η μπάλα που είχε η φανέλα και ήταν το σήμα του Champions League. Εγώ δεν είχα ξαναπάει σε γήπεδο με Άγγλους οπαδούς και περίμενα ότι δεν θα είναι έντονοι. Όταν όμως ξεκίνησαν να τραγουδούν το "You Never Walk Alone" ήταν φανταστικά, για εμένα η καλύτερη αίσθηση που μπορείς να έχεις στο Ανφιλντ. Επίσης όταν πήγαινα να παρακολουθήσω την ομάδα οι οπαδοί ήταν πραγματικά απίστευτοι και έκαναν την ομάδα να κερδίζει».



You Never Walk Alone στο «Ανφιλντ» η χόρτο μαγικό σε ένα γεμάτο ΟΑΚΑ;



«Είναι δυο διαφορετικά πράγματα. Όταν μιλάμε για Λίβερπουλ και Ανφιλντ μιλάμε για ιστορία. Στο ΟΑΚΑ είναι οι αναμνήσεις μου, όταν ήρθα εδώ δεν είχα δει ποτέ τόσους πολλούς οπαδούς. Στη Λανούς το πολύ να είχαμε 40.000. Οπότε ας πούμε ΟΑΚΑ σε αυτή την ερώτηση».



Την επόμενη σεζόν δεν έμεινες στη Λίβερπουλ. Ήταν δύσκολο να φύγεις από αυτό το σύλλογο;



«Ήταν εύκολη απόφαση, αν αναλογιστείτε ότι δεν έπαιζα σχεδόν ένα χρόνο. Έκανα εκείνη τη χρόνια την προετοιμασία με τη Λίβερπουλ το καλοκαίρι και περιμέναμε τι θα γίνει με τα χαρτιά. Τελικά δεν μου έδωσαν τα χαρτιά που χρειαζόμουν για να παίξω, όποτε έπρεπε να πάω κάπου για να παίξω. Είχα προτάσεις από την Ελλάδα και την Ισπανία. Ο Ολυμπιακός ήταν στα προκριματικά του Champions League και το πλάνο ήταν να παίξω ένα χρόνο και να γυρίσω στη Λίβερπουλ να ξαναπροσπαθήσουμε για τα χαρτιά».

Γνώριζες κάτι για το ελληνικό ποδόσφαιρο πριν έρθεις στον Ολυμπιακό;



«Όχι, ήμουν τότε 21 ετών. Δεν γνώριζα πολλά πράγματα και στην Αργεντινή δεν ήμασταν εξοικειωμένοι με την Ευρώπη».

Τι άλλες προτάσεις είχες εκτός από τον Ολυμπιακό;



«Είχα από την Χετάφε, ο Μπενίτεθ ήθελε να πάω εκεί προκειμένου να είμαι σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως η La Liga».