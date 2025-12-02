Ολυμπιακός: Έμειναν λιγότερα από 3.000 εισιτήρια για το ματς με ΟΦΗ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (6/12, 17:00) τον ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 και τέσσερις μέρες πριν από τη σέντρα έχουν απομείνει λιγότερα από 3.000 εισιτήρια. Ολοταχώς λοιπόν για ένα ακόμη sold out ο πειραϊκός σύλλογος, σε ένα από τα τελευταία του παιχνίδια για το 2025 στο «Γ. Καραϊσκάκης».
Υπενθυμίζεται ότι εισιτήρια διατίθενται ηλεκτρονικά μέσω του www.olympiacos.org έως την εξάντλησή τους ή έως την έναρξη του αγώνα. Για περισσότερα πατήστε στην ανακοίνωση του Ολυμπιακού εδώ.
