Τέσσερις μέρες πριν από τη σέντρα στο Ολυμπιακός - ΟΦΗ για τη Stoiximan Super League 1 έχουν απομείνει λιγότερα από 3.000 εισιτήρια.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει το Σάββατο (6/12, 17:00) τον ΟΦΗ για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League 1 και τέσσερις μέρες πριν από τη σέντρα έχουν απομείνει λιγότερα από 3.000 εισιτήρια. Ολοταχώς λοιπόν για ένα ακόμη sold out ο πειραϊκός σύλλογος, σε ένα από τα τελευταία του παιχνίδια για το 2025 στο «Γ. Καραϊσκάκης».