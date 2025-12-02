Η ανταγωνιστική ΑΕΚ και η πρώτης... γραμμής ανάγκες!

Ο Γιώργος Τσακίρης μέσω του απολογισμού της... διαβολοβδομάδας εστιάζει στη σωστή αναζήτηση ενίσχυσης της ΑΕΚ και θυμίζει τι απαιτείται με ΟΦΗ..

Η ΑΕΚ τα κατάφερε περίφημα στο διάστημα της ...διαβολοβδομάδας και όχι μόνο όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της ομάδας στο διάστημα του μήνα Νοεμβρίου. Μαζί με το καλοκαίρι και την ευρωπαϊκή προκριματική διαδικασία που η Ένωση ανταποκρίθηκε και μετέτρεψε κατά 50% σε επιτυχημένη τη σεζόν της, κατά την οποία συνεχίζει παράλληλα να είναι ανταγωνιστική και μέσα σε όλους τους στόχους της, έχοντας βγάλει ένα απαιτητικό πρόγραμμα, εντός κι εκτός συνόρων, με τρία ντέρμπι εκ των οποίων τα δυο μακριά από την Νέα Φιλαδέλφεια: θυμίζω η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος έχει να πάει να παίξει μόνο στην Τούμπα με τον ΠΑΟΚ και έχει στης Φιλαδέλφειας τα μέρη τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό αντίστοιχα: προφανώς και αυτό δεν σημαίνει ότι θα τα πάρει τα μεγάλα ματς επειδή τα παίζει εντός, αλλά αντίστοιχα είναι ξεκάθαρο ότι καλύτερα μέσα στην έδρα σου, παρά μακριά από αυτή...

Ο μήνας Νοέμβριος ήταν καταπληκτικός για την ΑΕΚ με έξι αναμετρήσεις στις οποίες ο Δικέφαλος κατάφερε να πανηγυρίσει τις πέντε από αυτές και να φέρει ένα ισόπαλο αποτέλεσμα με την Σάμροκ Ρόβερς: ματς το οποίο επίσης έπρεπε να κερδίσει κρίνοντας από την εικόνα συνολικά του αγώνα με τους πρωταθλητές Ιρλανδίας, αλλά δεν το κατάφερε και απογείωσε το "πρέπει" της στην Φλωρεντία απέναντι στην Φιορεντίνα και τα πήγε περίφημα γράφοντας ιστορία με το πρώτο διπλό σε ιταλικό γήπεδο! Πριν και μετά τα συγκεκριμένα ευρωπαϊκά παιχνίδια, η ομάδα του Νίκολιτς, επικράτησε των ΟΦΗ εκτός, Άρη εντός και φυσικά του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας! Αποτελέσματα που προφανώς προκάλεσαν ανατροπή μίας κατάστασης που είχε προκαλέσει κριτική (δικαιολογημένη σε συγκεκριμένης δυναμικής ματς με υποδεέστερους αντιπάλους) και μεγαλύτερη ωστόσο από όσο έπρεπε κουβέντα.

Όπως και να 'χει η ΑΕΚ αποδεικνύει ότι συνεχίζει και φέτος, όπως όλα τα χρόνια με την επιστροφή της στης Φιλαδέλφειας τα μέρη, να είναι ανταγωνιστική και φωνάζει με τα τελευταία της αποτελέσματα ότι: παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε μεταβατική περίοδο με νέο προπονητή και με νέα πρόσωπα (αρκετά και στο 50%) στην 11αδα της, θα είναι και φέτος στο κόλπο της διεκδίκησης επίτευξης των στόχων της, τη στιγμή που φέτος παίζει σε τρεις διοργανώσεις... Κάτι που είχε ανάγκη ο σύλλογος και φυσικά ο κόσμος της Ένωσης. Όπως αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα και αναφέρει και η λαϊκή ρήση: τρώγοντας ανοίγει η όρεξη! Κάτι που δικαιολογημένα ισχύει και για τον Δικέφαλο με τη διαφορά και ουσιαστική επισήμανση ότι αυτό το γεγονός δεν πρέπει να την πνίξει στην πίεση. Εχθρός του καλού είναι το καλύτερο μα απαιτείται πάντα χρόνος για να συμβεί αυτό και η όποια εξέλιξη και βελτίωση: παράλληλα και ενίσχυση εκεί που φανερά που απαιτείται να συμβεί...

Πρώτης γραμμής ανάγκες έχουν αναδειχθεί για την ΑΕΚ όλο αυτό το διάστημα, κάποιες εκ των οποίων έβγαζαν μάτι από πριν είναι η αλήθεια, από το καλοκαίρι που το σημειώναμε άλλωστε: όπως του δεξιού μπακ, αλλά και ενός στόπερ μιας και ήταν ξεκάθαρο ότι ο Οντουμπάτζο δεν υπολογίζεται και φυσικά το ίδιο ίσχυε και για τον Χρυσόπουλο με αποτέλεσμα στις συγκεκριμένες θέσεις η Ένωση να υπολογίζει μόνο τον Ρότα για το δεξί άκρο της άμυνας και τους Μουκουντί, Ρέλβας και Βίντα για το κέντρο της πίσω ζώνης της! Αν μη τι άλλο είναι φανερό τι πρέπει να γίνει τον Γενάρη στις συγκεκριμένες θέσεις, όπως για να είμαστε ξεκάθαροι, σε αυτή της γραμμής κρούσης, όπου στον Δικέφαλο ήδη αναζητούν για την ενίσχυση της ομάδας. Γενικά σύμφωνα με το ρεπορτάζ και αυτό είναι το πλέον ευχάριστο μαντάτο, οι Ριμπάλτα και Νίκολιτς κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση ενίσχυσης, σε ότι αφορά τις προτεραιότητες για τις θέσεις!

Απόλυτα δικαιολογημένα θα συμπληρώσω εγώ για τους ανθρώπους που δικαιολογημένα πρέπει να αφήσουν να δουλέψουν στην ΑΕΚ και να κριθούν σε βάθος χρόνου... Από κει και έπειτα δεν είναι ακόμη η ώρα να εστιάσουμε σε αυτά, οι ιθύνοντες του αγωνιστικού σχεδιασμού πρέπει και το πράττουν, διότι τα αγωνιστικά είναι μπροστά και έως τον Γενάρη δεν θα μπορεί κανείς νέος που θα 'ρθει (ακόμη κι αν γίνει αυτό ...χθες, να προχωρήσει σε προσθήκη κοινώς η Ένωση) να βοηθήσει τη δουλειά του Μάρκο Νίκολιτς έως τη διακοπή των Χριστουγέννων! Η ΑΕΚ αύριο παίζει (17:30) με τον ΟΦΗ, έχει πολλές απουσίες και αρκετούς με σημαντική επιβάρυνση ποδοσφαιριστές, ενώ είναι υποχρεωμένη να κερδίσει και μόνο (με Χ μένει εκτός 4αδας). Οπότε πρέπει να γίνει η δουλειά και για τον θεσμό του Κυπέλλου, για την ακρίβεια να ολοκληρωθεί, να κλειδώσει νίκη και 4αδα στην Νέα Φιλαδέλφεια ο Δικέφαλος και έπειτα να κάνει focus στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (επίσης εντός)!

***Μου άρεσε πολύ, παρά πολύ, το γεγονός ότι στην ομιλία του, στα αποδυτήρια στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, ο Μάριος Ηλιόπουλος στάθηκε αρκετά στην Ευρώπη και πέρασε ξεκάθαρο μήνυμα στο ποδοσφαιρικό τμήμα! Για μένα είναι πολύ σημαντικό αυτό και στην απόλυτα σωστή κατεύθυνση!