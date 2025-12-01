Ο Ντέμης Νικολαΐδης αναφέρθηκε στον τρόπο παιχνιδιού της ΑΕΚ στο ντέρμπι που δημιούργησε προβλήματα στον Παναθηναϊκό, ο οποίος πλήρωσε τα ατομικά λάθη.

Σχολιάζοντας στην εκπομπή Monday FC της NOVA το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ ο Ντέμης Νικολαΐδης στάθηκε στην πολύ καλή νοοτροπία που είχε ξανά η Ένωση μετά το ματς με τη Φιορεντίνα στην Ιταλία.

«Δεν το περίμενες ότι και μετά το 2-2 θα γίνει ξανά λάθος. Ήταν πολλά τα ατομικά λάθη του Παναθηναϊκού. Είναι δύσκολο να κρίνω το πλάνο του Μπενίτεθ αυστηρά γιατί αυτά τα λάθη αλλάζουν όλο το παιχνίδι. Έκανε λάθη ο Μπενίτεθ, αλλά δεν έχει ηρεμήσει ποτέ ο Παναθηναϊκός μέσα στο ματς λόγω των ατομικών λαθών των παικτών. Η ΑΕΚ συνέχισε την καλή νοοτροπία και εμφάνιση μετά τη Φιορεντίνα. Μπήκε μέσα, πήρε την μπάλα στα πόδια, δεν δημιουργούσε ευκαιρίες, αλλά είχε τον έλεγχο. Αυτό δημιούργησε ανασφάλεια στον Παναθηναϊκό. Τον εκνεύρισε αυτό και άρχισε να κάνει λάθη από νευρικότητα. Ίσως να μην τους άρεσε και το σύστημα που έπαιζαν. Δεν μπορούσαν να πάρουν την μπάλα στα πόδια τους και να πάρουν τον έλεγχο», υπογράμμισε αρχικά ο Νικολαΐδης, ο οποίος στάθηκε στους Πινέδα, Γιόβιτς και Μάνταλο από πλευρά προσώπων.

«Ο Μάνταλος ξεχώρισε την ανάπτυξη, τα στόπερ ήταν καλά, ο Πινέδα ήταν ο καλύτερος του γηπέδου με διαφορά. Είναι ο πιο σημαντικός παίκτης ο Γιόβιτς με το χατ-τρικ, αλλά ο καλύτερος ήταν ο Πινέδα. Ήταν παντού στο γήπεδο. Ο Πινέδα είναι ένας από τους λόγους που η ΑΕΚ έχει ανέβει στα τελευταία ματς. Ο Πινέδα έτρεχε παντού και ο Μάνταλος έκανε παιχνίδι. Κόστισε το ότι ο Μάνταλος βγήκε. Είχε σημαντικές ελλείψεις η ΑΕΚ, δεν είχε λύσεις στα άκρα, αλλά κράτησε την μπάλα. Δεν περίμενα την ΑΕΚ να κυριαρχήσει τόσο εύκολα στο πρώτο μέρος. Είχε σιγουριά, αυτοπεποίθηση και πολύ καλή νοοτροπία που εκνεύρισε τον Παναθηναϊκό. Ήταν κακό το πέναλτι του Σφιντέρσκι. Αν με ρωτούσες θα νόμιζα πως θα το χτυπήσει ο Μπακασέτας. Δεν ξέρουμε αν θα άλλαζε η ψυχολογία εφόσον έβαζε το πέναλτι ο Σφιντέρσκι».

Στη συνέχεια ο Νικολαΐδης τόνισε την έλλειψη συγκέντρωσης από πλευράς των πρασίνων, αλλά και το γεγονός ότι η ΑΕΚ σταμάτησε από κάποιο σημείο μετά να παίζει με συνέπεια να επιτρέψει στον Παναθηναϊκό να μπει ξανά στο παιχνίδι.

«Δεν ήταν συγκεντρωμένος ο Παναθηναϊκός. Φάνηκε στο πρώτο γκολ της ΑΕΚ με τον Γεντβάι να ξεχνιέται δύο μέτρα πίσω. Η ΑΕΚ σταματάει να παίζει περίπου στο 60'. Μετά μένει και με δέκα παίκτες ο Παναθηναϊκός. Κουράστηκε η ΑΕΚ και σταμάτησε να παίζει; Γιατί έχει ανεβάσει την ένταση. Είναι πιο πιεστική στην άμυνα, κάνει επιθετική άμυνα. Το ματς δεν μας έδειχνε στο 0-2 ότι θα μπορούσε να γυρίσει. Αλλά μπαίνει το γκολ του Τετέ, ο οποίος είναι μόνος του, παρά το γλίστρημα του Στρακόσα. Η ΑΕΚ ανεξήγητα έχασε τη συγκέντρωσή της εκεί», υπογράμμισε ο Νικολαΐδης και συνέχισε λέγοντας:

«Κι όμως ο Παναθηναϊκός το πίστεψε και αντέδρασε, ίσως και γιατί η ΑΕΚ θεώρησε ότι τελείωσε το ματς. Τώρα 2-2, περιμένεις ότι η ΑΕΚ που είχε μείνει με δέκα παίκτες θα αντιδράσει; Όχι. Δεν κατάλαβα γιατί περίμενε στη φάση ο Πάλμερ Μπράουν τον Ντραγκόφσκι. Μπορεί να μπερδεύτηκαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού, αλλά ο Κοϊτά το κυνήγησε και το κέρδισε. Το είχε πει ο Μπενίτεθ ότι θα γίνουν και πισωγυρίσματα γιατί χτίζεται μια νέα ομάδα. Ήταν ένα ματς με πολλά λάθη από πλευράς Παναθηναϊκού. Δεν συμβαίνουν συνήθως τόσα πολλά λάθη».

Τέλος, ο Νικολαΐδης αναφέρθηκε και στη μεγάλη ποιότητα του Γιόβιτς που σημείωσε χατ-τρικ και έκρινε το ντέρμπι υπέρ της ΑΕΚ: «Είναι και η κλάση του Γιόβιτς. Εξαιρετικό το χτύπημα στο πρώτο πέναλτι, άπιαστο χτύπημα στο δεύτερο πέναλτι. Όλοι τον Γιόβιτς θα θέλαμε να χτυπήσει το πέναλτι στο τέλος».

Όσο για την αποβολή του Μαρίν, πρόσθεσε: «Ο διαιτητής μπερδεύτηκε στην κάρτα του Μαρίν. Σφύριζε ό,τι έβλεπε. Φάνηκε πως δεν τον βρήκε καν ο Μαρίν στο πάτημα. Αν τον βρήκε στο γόνατο. Πρέπει στη δεύτερη κίτρινη να μπορεί να επεμβαίνει το VAR».