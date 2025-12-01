Και τώρα όλοι περιμένουν τα χειμερινά ψώνια!

O Γιάννης Σερέτης γράφει για τις χειμερινές μεταγραφές των «ευρωπαίων», τη δυσκολία ως προς την ευστοχία και τα μικρά περιθώρια αποτυχίας για προπονητές και τεχνικούς διευθυντές.

Τέλος, λοιπόν, τα ντέρμπι του πρώτου γύρου. Ηττήθηκε και ο Παναθηναϊκός που ήταν ο μοναδικός αήττητος, νίκησε και η ΑΕΚ που ήταν η μόνη χωρίς νίκη, ισορροπημένα τα αποτελέσματα στα μεταξύ τους ματς πάνω – κάτω στον πρώτο γύρο: έξι βαθμούς ο ΠΑΟΚ, από τέσσερις Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, τρεις η Ενωση. Προς το παρόν τουλάχιστον, η βαθμολογία έχει διαμορφωθεί για τους τέσσερις «Ευρωπαίους» κυρίως βάσει των αποτελεσμάτων τους με τους... υπόλοιπους. Ο Παναθηναϊκός, επί παραδείγματι, έχει πάρει συνολικά μόλις δύο βαθμούς στα παιχνίδια του με Λεβαδειακό, Βόλο, Κηφισιά, Aρη κι έχει ένα ματς λιγότερο, εναντίον του ΟΦΗ.

Η μάχη είναι για τρεις και το πρόγραμμα «ύπουλο» μέχρι τα Χριστούγεννα. «Υπουλο» και βαρύ, ειδικά για την ΑΕΚ που είναι η μοναδική με δύο «ευρωπαϊκά» ματς μπροστά της, εναντίον Σάμσουνσπορ και Κραϊόβα. Εχει το μενού ένα «Αρης – Ολυμπιακός». Εχει ένα «Παναιτωλικός – ΑΕΚ». Κι έχει και τον ΠΑΟΚ χωρίς εύκολο ματς! Αρης εντός, Περιστέρι με Ατρόμητο, Παναθηναϊκός στην Τούμπα. Και Λουντογκόρετς στη Βουλγαρία. Ολα αυτά, όμως, είναι παρωνυχίδα μπροστά στο αγαπημένο μας σπορ! Ερχονται, καν'τε λίγη υπομονή!

Τα θυμάστε τα περσινά; Ονιαμαέτσι, Ορτα, Λουίς Πάλμα ο Ολυμπιακός. Και Μπετανκόρ – Αθανασίου για δανεικούς. Σφιντέρσκι – Σιώπη ο Παναθηναϊκός που είχε κάνει το χειμερινό «μπαμ» πρόπερσι με Μπακασέτα, Ντραγκόφσκι και Ακαϊντίν – Ούγκο επί Τερίμ. Ο ΠΑΟΚ πήρε πέρυσι Μεϊτέ (με το γνωστό σίριαλ), Πέλκα, Βιετέσκα. Και η ΑΕΚ κανέναν. Ε, εφέτος, θα πάρει! Πόσους και ποιους θα το δούμε, αλλά θα πάρει! Οπως και ο Παναθηναϊκός, ο οποίος σίγουρα θα ενισχύσει τη μεσαία γραμμή του, ίσως πάρει και εξτρέμ και τερματοφύλακα. Μην δούμε και μεταγραφές στην άμυνα σκέφτομαι μ' αυτά που έχει δει έως τώρα ο Μπενίτεθ... Κι έχει ήδη πάρει τον Ανδρέα Τεττέη! Οπως και ο ΠΑΟΚ τον Χρήστο Ζαφείρη.

Δεν φαίνεται... hot για μεταγραφές ο Λουτσέσκου, αλλά αν τις ζητήσει, θα γίνουν! Και πρέπει να γίνουν αν ο ΠΑΟΚ θέλει να είναι βέβαιος ότι θα αντέξει στη μάχη μέχρι τέλους. Διότι ας μην ξεχνάμε ότι έτσι στραβά όπως του έχει έρθει εφέτος το Champions League του Ολυμπιακού, είναι λίγες πια οι πιθανότητες πρόκρισης στα play offs. Κι αν αποκλειστεί, θα έχει από τον Φεβρουάριο κι έπειτα ένα ματς κάθε εβδομάδα, άντε και δυο γύρους Κυπέλλου. Αίνιγμα πώς θα κινηθεί ο Δικέφαλος μεταγραφικά, αίνιγμα πώς θα κινηθεί και ο Ολυμπιακός, διότι το ποσοστό ευστοχίας του στις καλοκαιρινές επιλογές του έως τώρα είναι πολύ χαμηλό. Ισως να παίξει ρόλο η ευρωπαϊκή πορεία του, αν και σημαντικότερο ρόλο θα παίξει ο Μεντιλίμπαρ. Αν ζητήσει, δηλαδή, δυο – τρεις παίκτες ή θα θελήσει να πορευτεί ως έχει τη σήμερον ημέρα.

Η ευστοχία δεν είναι διόλου εύκολη στις χειμερινές μεταγραφές. Δεν είναι, όμως, δα, και σπάνια, διότι οι ομάδες δεν πάνε να... σηκώσουν το μαγαζί. Πάνε συνήθως για 2-4 στοχευμένες κινήσεις, με μικρό περιθώριο λάθους. Δεκάδες παικταράδες (εκτός από «παλτά») έχουν έρθει στα μέρη μας τον Ιανουάριο κι ας ελπίσουμε να συμβεί αυτό εφέτος. Οι προπονητές, άλλωστε, δεν είναι... όπως παλιά. Εχουν πολύ πιο ισχυρό λόγο «απέναντι» στους ιδιοκτήτες στα μεταγραφικά ζητήματα και συνήθως δεν ζητούν... δέκα νέους παίκτες. Στην πιο δύσκολη θέση πάντα βρίσκονται οι τεχνικοί διευθυντές, οι οποίοι εκτός από όλα τ' άλλα, πολλές φορές καλούνται να «ελαφρύνουν» και το ρόστερ από «βάρη» του παρελθόντος...



Υ.Γ. Επειδή το παραλείψαμε στο χθεσινό κείμενο... Ο Σρέντερ δεν ήταν μια σωστή επιλογή της γερμανικής επιτροπής διαιτησίας για το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ. Δεν σφυρίζει σε διεθνή ματς, δεν σφυρίζει πολλά παιχνίδια της Bundesliga, εξελίσσεται στην πατρίδα του σε έναν εξειδικευμένο Varίστα. Κι αυτό αποδεικνύει ότι ο Στεφάν Λανουά έχει «βολευτεί» με τους ορισμούς Γερμανών διαιτητών και απλώς αποδέχεται όποια διαιτητική ομάδα του στείλουν οι Γερμανοί, χωρίς να... χολοσκάει. Ο Σρέντερ, λοιπόν, έκανε ένα σοβαρό και οφθαλμοφανές σοβαρό λάθος, στην άδικη αποβολή του Μαρίν. Μια ακόμα απόδειξη (μετά την απίστευτη δεύτερη κίτρινη του Εσε στη Βαρκελώνη) για το πόσο αναγκαία είναι από την επόμενη σεζόν η αλλαγή του σχετικού κανονισμού, ώστε να επιτρέπεται στον VAR να παρεμβαίνει στις («δεύτερες») κίτρινες κάρτες που συνιστούν αποβολή.

Y.Γ. 1: Επίσης σημαντική παράλειψη: «Κερνούσε» ο... γαλαντόμος Παναθηναϊκός, κερνούσε όμως και η ΑΕΚ το βράδυ της Κυριακής. Και μάλιστα, από δυο γλιστρήματα, σε φάσεις όπου δεν υφίσταται «ποδοσφαιρικό» σφάλμα, παρά μόνο ατυχία. Του Στρακόσα στην κεφαλιά του Τετέ για το 1-2 και του Πινέδα στο μαρκάρισμα του Τζούρισιτς στο 2-2.

Υ.Γ. 2: Για τον Λεβαδειακό τα είχαμε γράψει όταν είχαμε πειστεί απόλυτα, μετά το 0-2 στη Λάρισα επί της ΑΕΛ. Εχει αμυντικά προβλήματα, αλλά παίζει καλύτερο (ομορφότερο, πιο θεαματικό, πιο ελκυστικό, πείτε το όπως θέλετε) ποδόσφαιρο τουλάχιστον από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Τουλάχιστον... Γι' αυτό, άλλωστε ήταν και παραμένει η πιο παραγωγική ομάδα της Stoiximan Superleague, με 30 γκολ!