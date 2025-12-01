Ο πρώην ποδοσφαιριστής της ΑΕΛ Novibet, Θωμάς Κυπαρίσσης θα αναλάβει την θέση του Γενικού Αρχηγού μετά την αποχώρηση του Βαγγέλη Νάστου.

Στην ΑΕΛ Novibet όχι μόνο δεν σκοπεύουν να καταθέσουν τα όπλα, αλλά ετοιμάζουν κινήσεις με σκοπό την σωτηρία της ομάδας. Κινήσεις που δεν θα έχουν σχέση μόνο με το έμψυχο υλικό, όπου και αναμένονται προσθήκες, αλλά και στο διοικητικό.

Στο δεύτερο κομμάτι η αλλαγή έχει να κάνει με τη θέση του Γενικού Αρχηγού. Ο Βαγγέλης Νάστος αποτελεί παρελθόν από τους «βυσσινί», με τον αντικαταστάτη του να είναι ένας άνθρωπος που έχει περάσει και ως παίκτης από την ΑΕΛ Novibet. Ο λόγος για τον Θωμά Κυπαρίσση που από το 2003 έως το 2007 ήταν στην Λάρισα παίζοντας σε 87 παιχνίδια και σκοράροντας 33 φορές.

Είναι ιδιαίτερα αγαπητός στους φίλους των «βυσσινί», γνωρίζει την ομάδα και θα προσπαθήσει και αυτός από την πλευρά του να βοηθήσει να παραμείνει η ΑΕΛ Novibet στα μεγάλα σαλόνια. Μάλιστα έχει δουλέψει και πάλι στην ομάδα και στο συγκεκριμένο πόστο με ιδιοκτήτη τον Αχιλλέα Νταβέλη. Οι δύο άνδρες έχουν πολύ καλές σχέσεις και η διοίκηση έκρινε πως είναι ο ιδανικός για να μπορέσει να φέρει και πάλι του Θεσσαλούς σε τροχιά επιτυχιών. Εντός της ημέρας ή μέσα στην εβδομάδα αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.