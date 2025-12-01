Κόβει, ράβει, καταστρέφει, δημιουργεί. Ο Ορμπελίν Πινέδα γράφει ασταμάτητα χιλιόμετρα με την ΑΕΚ συνεχίζοντας φορμαρισμένος και στο ντέρμπι της Λεωφόρου.

Από την προηγούμενη διακοπή ο Ορμπελίν Πινέδα είχε επιστρέψει από το Μεξικό βρίσκοντας την καλύτερή του φόρμα. Σχεδόν κάθε σεζόν συμβαίνει αυτό, να πιάνει ο «Μαγίτο» δηλαδή τα υψηλότερα επίπεδα απόδοσης από τον Οκτώβριο και έπειτα. Άλλωστε δεν θα πρέπει να λησμονούμε ότι ποτέ δεν κάνει ουσιαστική προετοιμασία το καλοκαίρι με την ΑΕΚ καθώς ποτέ δεν σταματάει. Οι υποχρεώσεις με την Εθνική του ομάδα τον έχουν κάθε καλοκαίρι στα... κόκκινα και εκείνος σαν «μηχανή» παίζει χωρίς διάλειμμα.

Σε εκείνο το διάστημα του Οκτωβρίου-Νοεμβρίου λοιπόν ο 29χρονος Μεξικανός μέσος είχε αρχίσει να πατάει σιγά σιγά το γκάζι, να βρίσκει τον καλό του εαυτό και να θυμίζει τον Πινέδα των δύο πρώτων σεζόν του στην ΑΕΚ. Με δύο δικά του γκολ μάλιστα είχε κρίνει τις νίκες με Παναιτωλικό και ΟΦΗ, φτιάχνοντας ακόμα περισσότερο την ψυχολογία του. Φαινόταν μέσα στο παιχνίδι του ότι η αυτοπεποίθησή του ήταν στα ύψη, πατώντας πολύ περισσότερο περιοχή και αυξάνοντας τις εντάσεις του.

Το ίδιο δυναμικά επέστρεψε και έπειτα από τη διακοπή του Νοεμβρίου πιάνοντας το από εκεί που το άφησε. Παρότι γύρισε ξανά την τελευταία στιγμή από το υπερατλαντικό ταξίδι από την πατρίδα του λόγω των υποχρεώσεων που είχε εκεί με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του, ο «Μαγίτο» χωρίς φρένα μοιάζει με τον... Σπίντι Γκονσάλες και δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σερί 90λεπτα με Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό. Σπουδαία εμφάνιση στη Φλωρεντία, όπου ήταν ο πολυτιμότερος του θριάμβου της ΑΕΚ και ακόμα μια συγκλονιστική εμφάνιση χθες βράδυ στη Λεωφόρο.

Ναι μεν ο Λούκα Γιόβιτς σημείωσε χατ-τρικ και έλαμψε τραβώντας όλα τα μάτια απολύτως δικαιολογημένα πάνω του, όμως και ο Πινέδα έχει πραγματοποιήσει ένα απίθανο ματς στον άξονα της μεσαίας γραμμής σε δημιουργικό και ανασταλτικό κομμάτι. Έκοβε, έραβε, κατέστρεφε και παρήγαγε. Ήταν ο κινητήριος μοχλός των κιτρινόμαυρων, οργανώνοντας το παιχνίδι με ακρίβεια στις πάσες και τρέχοντας ατελείωτα από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό. Όπου ήταν η μπάλα έβλεπες και τον Πινέδα να είναι εκεί, έχοντας πολλές ανακτήσεις και κλεψίματα παράλληλα πέρα από την τρομερή συμμετοχή του στην ανάπτυξη.

Το μοναδικό λάθος που κάνει είναι το γλίστρημά του στο γκολ του Τζούρισιτς, ωστόσο μια στιγμή που δεν τον ήθελε η τύχη δεν μπορεί να τσαλακώσει την άψογη εμφάνιση του «Μαγίτο» στο ντέρμπι. Ο ανεξάντλητος Πινέδα δείχνει ότι συνεχίζει στα καλύτερά του, εξακολουθεί σταθερά να μας θυμίζει τον Πινέδα της πρώτης διετίας στην ΑΕΚ και φροντίζει να μας υπενθυμίζει γιατί είναι με διαφορά ο καλύτερος μέσος που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα τα τελευταία χρόνια.