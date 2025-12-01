Λούκα Γιόβιτς: Κλάση και κρύο αίμα

Τους μεγάλους παίκτες τους χρειάζεσαι στα μεγάλα ματς και ο Λούκα Γιόβιτς το έκανε πράξη για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο.

Το βιογραφικό του Λούκα Γιόβιτς είναι πολύ βαρύ. Αϊντραχτ, Ρεάλ Μαδρίτης, Μίλαν, Φιορεντίνα. Πλέον στα 27 του το καλοκαίρι που μας πέρασε αποφάσισε να συνεχίσει την ΑΕΚ φτάνοντας πολύ γρήγορα σε συμφωνία όταν ο Μάρκο Νίκολιτς τον κάλεσε. Η στροφή του για να επιλέξει το ελληνικό πρωτάθλημα δεν είχε να κάνει με το ότι ήθελε να ξεφύγει την πίεση. Κάθε άλλο. Το εξήγησε καθαρά ο ίδιος σε πρόσφατη συνέντευξή του. Μέχρι χθες βράδυ σε αρκετές περιπτώσεις πολλοί ήταν εκείνοι που είχαν αναρωτηθεί αν και πότε θα αρχίσει να σκοράρει. Και ο ίδιος φρόντισε να δώσει τις απαντήσεις μαζεμένες σε ένα ντέρμπι.

Χθες βράδυ λοιπόν στη Λεωφόρο ο Γιόβιτς ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της μεγάλης νίκης της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό. Χατ-τρικ με όπλο την εκτελεστική του ικανότητα, την ποιότητά του και την ψυχραιμία του. Σεντερφορίσιο γκολ με την κεφαλιά με την οποία ανοίγει το σκορ από το γέμισμα του Ρότα, άψογη εκτέλεση αλά Πανένκα στο πέναλτι που κερδίζει ο ίδιος για το δεύτερο γκολ και κρύο αίμα στο τρίτο γκολ με την εκτέλεση πέναλτι στις καθυστερήσεις, όπου η μπάλα ζυγίζει αρκετά. Όσο και η αξία του Γιόβιτς, ο οποίος με την κλάση του και το ψυχρό του τελείωμα έβαλε την υπογραφή του στο ντέρμπι με τους «πράσινους».

Οι μεγάλοι παίκτες δηλώνουν την παρουσία τους στα μεγάλα ματς. Και ο Γιόβιτς που διαθέτει το υψηλότερο συμβόλαιο στο ρόστερ της ΑΕΚ και από τα ακριβότερα στα μέρη μας επιβεβαίωσε με τη χθεσινοβραδινή του εμφάνιση γιατί είναι ένας παίκτης τέτοιας αξίας. Και αυτό όχι μόνο για το χατ-τρικ που σημειώνει που από μόνο του τραβάει πάνω του όλα τα φώτα, αλλά για τη γενικότερη παρουσία του μέσα στο ντέρμπι. Έμπαινε δυναμικά στις διεκδικήσεις, βοηθούσε στο «σπάσιμο» της μπάλας και συμμετείχε πολύ στο συνδυαστικό παιχνίδι βγαίνοντας αρκετά και εκτός περιοχής.

Τα παραπάνω αποτυπώθηκαν και στα λόγια του Νίκολιτς. «Αναμένουμε να έχει αυτόν τον ηγετικό ρόλο. Είδαμε τέτοια στοιχεία σήμερα, είναι ένας εξαιρετικός χαρακτήρας, τον λατρεύουν όλοι και μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτόν τον ηγετικό ρόλο. Δεν είναι μόνο τα τρία τέρματα, αλλά ήταν πάντα εκεί. Έτρεχε, πίεζε ήταν μέσα στις φάσεις. Ήταν μια εμφάνιση αντάξια ενός ηγέτη», δήλωσε για τον 27χρονο Σέρβο επιθετικό. Άλλωστε αυτό ήταν που περίμενε ο Νίκολιτς από τον συμπατριώτη του, ο οποίος μέχρι χθες μετρούσε τέσσερα γκολ σε 17 εμφανίσεις με την ΑΕΚ, αλλά έδειχνε παιχνίδι με παιχνίδι ότι έβρισκε το μονοπάτι για να ηγηθεί. Είχε προηγηθεί μάλιστα το παιχνίδι στη Φλωρεντία, όπου στο... τσακ δεν κρέμασε τον Ντε Χέα για να αφήσει ένα από τα γκολ της σεζόν στο Conference League.

Τελικά πότε θα αρχίσει να σκοράρει ο Γιόβιτς; Απαντήθηκε...

Το ερώτημα για το πότε ο Γιόβιτς θα αρχίσει να βάζει γκολ μπορεί να βασάνιζε διάφορους, όχι όμως και τον Νίκολιτς. Δεν πάει πολύς καιρός από τότε που είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στους συμπατριώτες του τη βεβαιότητά του γι' αυτό: «Θα το κάνει, θα το κάνει, σίγουρα. Το έχει μέσα του. Είναι σκόρερ! Οι ομάδες στις οποίες έχει παίξει το αποδεικνύουν. Ήδη σκοράρει, απλώς πρέπει να βρει ρυθμό και να φτάσει τον αριθμό τερμάτων που όλοι περιμένουμε από αυτόν, γιατί μπορεί να το κάνει. Έχω πολύ καλό προαίσθημα γι’ αυτό. Αν ο Γιόβιτς είναι υγιής, αν παίζει συνεχώς και βρει τη θέση του σε αυτή την ομάδα με τον σωστό τρόπο, περιμένω να πετύχει πάρα πολλά γκολ φέτος. Και να είναι ηγέτης της ομάδας, όχι μόνο στο σκοράρισμα, γιατί αυτό δεν είναι το μοναδικό του προσόν, κάθε άλλο. Ο Λούκα έχει πολλές ακόμη ποδοσφαιρικές αρετές».

Ο Νίκολιτς δεν γινόταν να πέσει πιο μέσα στην εκτίμησή του. Όπως και για το γεγονός ότι ο Γιόβιτς έχει ηγετικά χαρίσματα. Ο ίδιος ο Σέρβος φορ είχε δηλώσει στη συνέντευξη που έδωσε ότι θέλει μόνο να κερδίζει και αυτό ήταν κάτι που τον έκανε να επιλέξει την ΑΕΚ καθώς οι προσωπικές του φιλοδοξίες με εκείνες του κλαμπ ταίριαζαν. «Μου αρέσει να νικάω. Όχι μόνο το παιχνίδι, αλλά και το... Uno όταν παίζουμε! Δεν αποδέχομαι εύκολα την ήττα, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που ήρθα στην ΑΕΚ. Ήθελα επίσης να είμαι σε μια ομάδα που κερδίζει και έχει πρωταγωνιστικές φιλοδοξίες. Ελπίζω να μπορέσουμε να παλέψουμε για τον τίτλο».

Το μάτι του στη Λεωφόρο γυάλιζε. Τα ντέρμπι και τα μεγάλα παιχνίδια αποτελούν το μεγαλύτερο κίνητρο για παίκτες της ποιότητας του Γιόβιτς. Ειδικά από τη στιγμή που νιώθουν και οι ίδιοι πως πρέπει να αποδείξουν πράγματα. Το μόνο κρίμα στην περίπτωσή του είναι ότι μέχρι στιγμής λόγω των τραυματισμών του Ζίνι δεν έχει καταφέρει να παίξει με παρτενέρ στην επίθεση. Ίσως εκεί βγάλει ακόμη περισσότερη ποιότητα από την μπόλικη που κουβαλάει. Άλλωστε ο σχηματισμός με δύο φορ είναι και ο αγαπημένος του Νίκολιτς όπως έχει παραδεχθεί, κάτι που ενδεχομένως στην πορεία της σεζόν να το βλέπουμε συχνότερα. Κι αυτό ενδεχομένως να τελειοποιήσει και τον τρόπο με τον οποίο ο Σέρβος κόουτς θέλει να βλέπει την ΑΕΚ. Με μπροστάρη τον Λούκα...