Ρέλβας: «Η επίθεση μας είναι... καρπός που πλέον αρχίζει να αποδίδει»

Οι δηλώσεις του Φιλίπε Ρέλβας στην κάμερα της Cosmote TV μετά τη νίκη της ΑΕΚ επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Η ΑΕΚ πήρε την πρώτη της νίκη σε ντέρμπι στην εποχή Μάρκο Νίκολιτς, καθώς υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με 3-2, χάρη στο χατ τρικ του Λούκα Γιόβιτς. Ο Φιλίπε Ρέλβας μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και στάθηκε στην... ανεβασμένη επίθεση του Δικεφάλου και στο πως έχει «δέσει» πλέον η ομάδα.

Οι δηλώσεις του Ρέλβας

«Ηταν μια δύσκολη εβδομάδα. Είχαμε δύσκολα παιχνίδια. Τα πήγαμε πολύ καλά. Πήραμε θετικά αποτελέσματα. Πρέπει να έχουμε την κατάλληλη συνέχεια. Να κερδίσαμε σημαντικά ματς, αλλά να δώσουμε συνέχεια. Να είμαστε το ίδιο συγκεντρωμένοι για να κλείσουμε τη νέα χρονιά καλά και να μπούμε στο νέο έτος με τον ίδιο τρόπο».

Η ομάδα θεωρώ ότι μπορεί να έχει περισσότερη ένταση. Δεν είχε έλλειψη συγκέντρωσης. Η ομάδα "δένει" περισσότερο στο γήπεδο. Φαίνεται όταν κάνουμε επίθεση, αλλά και άμυνα. Έχουμε ποιοτικούς παίκτες μπροστά. είναι… φρούτο, είναι καρπός που πλέον αρχίζει να αποδίδει. Πρέπει να συνεχίσουμε».