Βέργος: «Η επιστροφή της ΑΕΚ στο Τσέλιε και τα πλάνα του Νίκολιτς»

Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στη Σλοβενία, Δημήτρη Βέργου για το αυριανό ματς της ΑΕΚ με την Τσέλιε και τις σκέψεις του Μάρκο Νίκολιτς.

Η ΑΕΚ βρίσκεται από το απόγευμα της Τετάρτης στη Σλοβενία έχοντας ήδη ολοκληρώσει την προετοιμασία της επί ελληνικού εδάφους, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τους παίκτες του να είναι έτοιμοι για την αυριανή πρώτη αναμέτρηση με την Τσέλιε (12/3, 22:00) για τη φάση των «16» του Conference League.

Ο απεσταλμένος του Gazzetta, Δημήτρης Βέργος αναφέρθηκε στην επιστροφή της ΑΕΚ στο Τσέλιε πέντε μήνες μετά την ήττα στην πρεμιέρα της League Phase, τονίζοντας τις διαφορετικές συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί από τότε, αλλά και στη μεγάλη συγκέντρωση που πρέπει να διαθέτει η ΑΕΚ προκειμένου να μην την... πατήσει και να βάλει τις βάσεις για τον στόχο της πρόκρισης στα προημιτελικά.

Όσον αφορά τα πιθανά πλάνα του Νίκολιτς, τόνισε πως στην άμυνα τα πρόσωπα είναι συγκεκριμένα με τετράδα τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα και τον Στρακόσα στην εστία. Στη μεσαία γραμμή το δίδυμο του Μαρίν με τον Πινέδα αναμένεται να διατηρηθεί και από εκεί και πέρα ο Κοϊτά μάλλον θα είναι στη μία πλευρά, ενώ στην άλλη τη θέση διεκδικούν Περέιρα, Γκατσίνοβιτς και Μάνταλος. Στην επίθεση η παρουσία του Γιόβιτς είναι σίγουρη, με τον Βάργκα να τον πλαισιώνει μάλλον και αυτή τη φορά.