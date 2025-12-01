Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Τα highlights του ντέρμπι (vid)
Θρίαμβος για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο! Ο Δικέφαλος πήρε την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι επί εποχής Μάρκο Νίκολιτς, καθώς υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με 3-2, έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ματσάρα με τρία πέναλτι, δυο αποβολές και δυο γκολ από το 90' και μετά.
Η Ένωση πήρε προβάδισμα στο 17', όταν ο Πέτρος Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ με πάσα προς τον Λάζαρο Ρότα, ο διεθνής δεξιός μπακ σέντραρε στην κίνηση και ο Λούκα Γιόβιτς με κεφαλιά έκανε το 0-1.
Στο 26ο λεπτό του αγώνα ο Τετέ έπεσε στην περιοχή των φιλοξενούμενων έπειτα από μαρκάρισμα του Πήλιου, όμως ο διαιτητής Σρέντερ δεν είδε παράβαση σε πρώτο χρόνο. Ο VAR κάλεσε τον Γερμανό ρέφερι να εξετάσει τη φάση, ο διαιτητής του ντέρμπι ανακάλεσε την απόφαση του και έδεσε πέναλτι. Ο Κάρολ Σφιντέρκσι ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Θωμάς Στρακόσα τον νίκησε.
Στο τέλος του ημιχρόνου ο Γιόβιτς ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Τουμπά, ο Σρέντερ έδειξε την άσπρη βούλα για δεύτερη φορά και ο Σέρβος φορ έκανε το 0-2 με εκτέλεση αλά... Πανένκα.
Στο 64ο λεπτό οι ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Τουμπα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Γκατσίνοβιτς. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ο Τετέ μείωσε στο 71' με κεφαλιά, εκμεταλλευόμενος το γλίστρημα του άτυχου Στρακόσα.
Στο 75' αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισορροπίες, καθώς ο Ραζβάν Μαρίν αποβλήθηκε με δυο κίτρινες κάρτες μέσα σε διάστημα 25 λεπτών, για πάτημα στον Τζούρισιτς. Στο 90' ο Τζούρισιτς ισοφάρισε με συρτό σουτ εκτός περιοχής και έβαλε... φωτιά στη Λεωφόρο, η οποία «έσβησε» λίγες στιγμές αργότερα.
Στο 90+1' ο Κοϊτά «κυνήγησε» μια βαθιά μπαλιά του Ρότα, εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία Πάλμερ Μπράουν και Ντραγκόφσκι, τσίμπησε την μπάλα και ανατράπηκε από τον Πολωνό κίπερ. Ο διεθνής Σέρβος φορ ανέλαβε ξανά την εκτέλεση, νίκησε πάλι τον Ντραγκόφκσι και συμπλήρωσε χατ τρικ για το τελικό 3-2.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.