Δείτε τα πέντε γκολ και τις καλύτερες φάσεις από τη σπουδαία νίκη της ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Θρίαμβος για την ΑΕΚ στη Λεωφόρο! Ο Δικέφαλος πήρε την πρώτη του νίκη σε ντέρμπι επί εποχής Μάρκο Νίκολιτς, καθώς υπέταξε τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης» με 3-2, έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς, ο οποίος πέτυχε το πρώτο του χατ τρικ με την κιτρινόμαυρη φανέλα. Ματσάρα με τρία πέναλτι, δυο αποβολές και δυο γκολ από το 90' και μετά.

Η Ένωση πήρε προβάδισμα στο 17', όταν ο Πέτρος Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ με πάσα προς τον Λάζαρο Ρότα, ο διεθνής δεξιός μπακ σέντραρε στην κίνηση και ο Λούκα Γιόβιτς με κεφαλιά έκανε το 0-1.

Στο 26ο λεπτό του αγώνα ο Τετέ έπεσε στην περιοχή των φιλοξενούμενων έπειτα από μαρκάρισμα του Πήλιου, όμως ο διαιτητής Σρέντερ δεν είδε παράβαση σε πρώτο χρόνο. Ο VAR κάλεσε τον Γερμανό ρέφερι να εξετάσει τη φάση, ο διαιτητής του ντέρμπι ανακάλεσε την απόφαση του και έδεσε πέναλτι. Ο Κάρολ Σφιντέρκσι ανέλαβε την εκτέλεση, όμως ο Θωμάς Στρακόσα τον νίκησε.

Στο τέλος του ημιχρόνου ο Γιόβιτς ανατράπηκε εντός περιοχής από τον Τουμπά, ο Σρέντερ έδειξε την άσπρη βούλα για δεύτερη φορά και ο Σέρβος φορ έκανε το 0-2 με εκτέλεση αλά... Πανένκα.

Στο 64ο λεπτό οι ισορροπίες άλλαξαν, καθώς ο Τουμπα αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα για φάουλ στον Γκατσίνοβιτς. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα ο Τετέ μείωσε στο 71' με κεφαλιά, εκμεταλλευόμενος το γλίστρημα του άτυχου Στρακόσα.

Στο 75' αποκαταστάθηκαν οι αριθμητικές ισορροπίες, καθώς ο Ραζβάν Μαρίν αποβλήθηκε με δυο κίτρινες κάρτες μέσα σε διάστημα 25 λεπτών, για πάτημα στον Τζούρισιτς. Στο 90' ο Τζούρισιτς ισοφάρισε με συρτό σουτ εκτός περιοχής και έβαλε... φωτιά στη Λεωφόρο, η οποία «έσβησε» λίγες στιγμές αργότερα.

Στο 90+1' ο Κοϊτά «κυνήγησε» μια βαθιά μπαλιά του Ρότα, εκμεταλλεύτηκε την ασυνεννοησία Πάλμερ Μπράουν και Ντραγκόφσκι, τσίμπησε την μπάλα και ανατράπηκε από τον Πολωνό κίπερ. Ο διεθνής Σέρβος φορ ανέλαβε ξανά την εκτέλεση, νίκησε πάλι τον Ντραγκόφκσι και συμπλήρωσε χατ τρικ για το τελικό 3-2.