Ο Νίκλας Ελίασον αναφέρθηκε στη δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση που έχει μπροστά της η ΑΕΚ απέναντι στον Παναιτωλικό.

Στην Cosmote TV μίλησε ο Νίκλας Ελίασον ενόψει της αυριανής αναμέτρησης της ΑΕΚ με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με τον Σουηδό εξτρέμ να τονίζει τις δυσκολίες του ματς για τους κιτρινόμαυρους.

Αναλυτικά όσα είπε ο Νίκλας Ελίασον στην Cosmote TV

Για το παιχνίδι απέναντι στον Παναιτωλικό:

«Όπως είπατε, ερχόμαστε από μια σημαντική νίκη. Και τώρα, μία - δύο ημέρες αργότερα επικεντρωνόμαστε στην αποκατάσταση για να πάμε στο αυριανό παιχνίδι. Ένα δύσκολο παιχνίδι, το ξέρουμε γιατί έχουμε παίξει εκεί αρκετές φορές, δεν είναι ποτέ εύκολο να πηγαίνεις εκεί. Θα είναι δύσκολο ματς, αλλά είμαστε έτοιμοι να πάμε και να προσπαθήσουμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για το τι πρέπει να κάνει η ΑΕΚ, προκειμένου να πάρει τη νίκη:

«Είναι μια συμπαγής, μια σταθερή ομάδα. Πρέπει να παίξουμε με το στυλ μας, επιθετικά, να προσπαθήσουμε να πετύχουμε κάποια γκολ. Δεν θα είναι εύκολο παιχνίδι, αλλά είμαστε σε καλή αγωνιστική κατάσταση και θα προσπαθήσουμε να συνεχίσουμε έτσι».

Για την επιστροφή από τον τραυματισμό του:

«Νιώθω καλά, νιώθω καλά. Φυσικά, χρειάζεσαι κάποιον χρόνο όταν προέρχεσαι από αποχή. Είχα αυτό τον μικρό τραυματισμό, αυτό το μικρό χειρουργείο, οπότε θα πάμε βήμα – βήμα».