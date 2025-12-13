Η Λουγκάνο αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν του Γιώργου Κούτσια αποκτώντας με μόνιμη μεταγραφή τον 21χρονο επιθετικό μέχρι το 2028.

Δικό της με μόνιμη μεταγραφή έκανε η Λουγκάνο τον Γιώργο Κούτσια! Ο 21χρονος Έλληνας φορ που αγωνίζεται από τον περασμένο Δεκέμβριο στην ελβετική ομάδα ως δανεικός από τους Σικάγο Φάιαρ, έδωσε τα χέρια με τον σύλλογο προκειμένου να συνεχίσουν την συνεργασία τους και μετά τη λήξη του δανεισμού του. Ως εκ τούτου, η Λουγκάνο ενεργοποίησε την οψιόν και ανακοίνωσε την απόκτησή του μέχρι τον Ιούνιο του 2028.

Ο Κούτσιας έχει ήδη καταγράψει δέκα συμμετοχές με την φανέλα της ομάδας έχοντας δύο γκολ και μία ασίστ και θα συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στη Λουγκάνο για τα επόμενα χρόνια. Θυμίζουμε ότι στη Λουγκάνο αγωνίζονται ακόμη οι Αντώνης Παπαδόπουλος και Φώτης Ψέφτης.

«Ασκήσαμε το δικαίωμα αγοράς επειδή είμαστε πεπεισμένοι για τις ικανότητες ενός νεαρού παίκτη με σημαντικό ταλέντο. Έχουμε επενδύσει σε αυτόν και είμαστε ευτυχείς που συνεχίζουμε να του δείχνουμε την εμπιστοσύνη μας. Το αξίζει και είμαστε πεπεισμένοι ότι έχει σημαντικό περιθώριο ανάπτυξης. Είμαστε ευτυχείς που τον κάνουμε βασικό μέλος της ομάδας μας για τις επόμενες σεζόν», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του συλλόγου για τον Κούτσια.

Thank you, Koutsi!



We have agreed to permanently transfer forward Georgios Koutsias to FC Lugano. Keep that shirt tucked in ❤️ #cf97 pic.twitter.com/ergCFdxQEB December 13, 2025

Η ανακοίνωση της Λουγκάνο

«Η Λουγκάνο είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Γεώργιος Κούτσιας (8 Φεβρουαρίου 2004) θα παραμείνει στους Μπιανκονέρι μέχρι τις 30 Ιουνίου 2028. Με τη λήξη του δανεισμού του Έλληνα ποδοσφαιριστή από τη Σικάγο Φάιαρ, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία που δεσμεύει τον 21χρονο επιθετικό στη Λουγκάνο με συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών.

Κεντρικός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας Ελπίδων της Ελλάδας (22 συμμετοχές, 7 γκολ), προϊόν της ακαδημίας νέων του ΠΑΟΚ, ο Κούτσιας βρίσκεται στο Τιτσίνο από τον Ιανουάριο του 2025, έχοντας έρθει από το Σικάγο, όπου συμμετείχε στις σεζόν 2023 και 2024 της Major League Soccer με τους Φάιαρ. Σε δύο πρωταθλήματα Super League, πραγματοποίησε 38 εμφανίσεις με τη Λουγκάνο, σημειώνοντας 10 γκολ».