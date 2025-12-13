Η ΑΕΚ υποδέχεται τα Χριστούγεννα και ετοιμάζει μια ξεχωριστή εκδήλωση και συναυλία με τους Stavento & Daphne Lawrence πριν το ματς της επόμενης Κυριακής με τον ΟΦΗ.

Η ΑΕΚ κλείνει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις για το 2025 κόντρα στον ΟΦΗ την επόμενη Κυριακή (21/12) στη Νέα Φιλαδέλφεια και ετοιμάζεται να υποδεχθεί τα Χριστούγεννα με μια ξεχωριστή εκδήλωση.

Οι κιτρινόμαυροι διοργανώνουν μια Χριστουγεννιάτικη γιορτή έξω από την OPAP Arena στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου με δράσεις και εκπλήξεις για όλους από τις 16:00.

Μάλιστα θα λάβει χώρα και συναυλία με την παρουσία των Stavento & Daphne Lawrence, ενώ η εκδήλωση θα έχει και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα που θα διαρκέσει μέχρι και λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα με τον ΟΦΗ.

Η ενημέρωση της ΑΕΚ:

«H ΑΕΚ και ο κόσμος της υποδέχονται τα Χριστούγεννα με μια πολύ ξεχωριστή εκδήλωση την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου, πριν από το τελευταίο ματς του 2025 με τον ΟΦΗ, στην OPAP Arena.

H Χριστουγεννιάτικη γιορτή μας στον περιβάλλοντα χώρο του γηπέδου (Πλατεία Αετού) θα αρχίσει στις 16.00 με πολιτιστικές δράσεις και εκπλήξεις για όλους.

STAVENTO & DAPHNE LAWRENCE θα μας ξεσηκώσουν με μια μοναδική συναυλία!

Οι Polis Ensemble και η Παιδική Χορωδία ΗΧΟΧΡΩΜΑ θα δώσουν επίσης το δικό τους χρώμα στην γιορτή.

Η εκδήλωση θα έχει και σημαντικό κοινωνικό χαρακτήρα, καθώς έχουν οργανωθεί δράσεις από την ΑΜΚΕ ΙΑΣΙΣ και τον Πανελλήνιο Σύλλογο Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής».

Από τις 19.00 και μέχρι λίγο πριν τη σέντρα του αγώνα, το πάρτι θα συνεχιστεί με τις μουσικές επιλογές του DJ Σάββα Πούμπουρα, που θα είναι και ο παρουσιαστής της βραδιάς.

Ο καλύτερος τρόπος να γιορτάσετε τα Χριστούγεννα, είναι μαζί με την ΑΕΚ!

Σας περιμένουμε».