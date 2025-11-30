Διπλό με ηγέτη Γιόβιτς και απόλυτη ΑΕΚάρα στη... διαβολοβδομάδα!

Ο Γιώργος Τσακίρης γράφει για την επικράτηση της ΑΕΚ (που έκανε τα εύκολα δύσκολα) στην έδρα του Παναθηναϊκού και εστιάζει σε πρόσωπα και στο 3 στα 3...

Έπρεπε και άξιζε όπως αποδείχθηκε στο χορτάρι να τριτώσει το καλό για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς! Αυτό και έγινε με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Λούκα Γιόβιτς και τη νοοτροπία της Ένωσης να μην τα παρατήσει, να μη συμβιβαστεί με το 2-2, ούτε καν με το 2-3 μιας και λίγο έλειψε να προκύψει και τέταρτο γκολ του διεθνούς Σέρβου φορ, όταν ο Γκρούγιτς του πάτησε με τακουνάκι την μπάλα, αλλά δεν τα κατάφερε! Ήταν το δίκαιο αποτέλεσμα και έγινε για τον Δικέφαλο με πολύ κόπο, περισσότερο από ότι έδειχνε το ματς στο 0-2 και αφού έμεινε με 10 παίκτες ο αντίπαλος, αλλά ΑΕΚ είμαστε: τίποτα δεν θα μας έρθει εύκολα και απλά, θα ιδρώσουμε, θα ματώσουμε, θα ...πετάξουμε κάνα χρόνο από τη ζωή μας και μόνο έτσι θα τα καταφέρουμε! Έτσι ήταν πάντα, έτσι θα είναι, θέλει... άντερα για να είσαι ΑΕΚ ντε και γερή καρδιά, πολύ δυνατή, ωστόσο δεν ζητούσαμε και λίγα πράγματα: τρία στα τρία με Άρη, Φιορεντίνα και Παναθηναϊκό τα δύο τελευταία ματς μάλιστα εκτός έδρας!

Αν μη τι άλλο υπόκλιση στον Μάρκο Νίκολιτς και σε αυτό που παρουσιάζει με την ΑΕΚ όλο τον Νοέμβριο μιας και υπάρχει συνέχεια, αλλά και αγωνιστική συνέπεια, βγάζει εντάσεις η ομάδα που δεν είχε, αποδίδει καλό ποδόσφαιρο, πλούσιο σε όλες τις γραμμές της, με τακτική ανταπόκριση και σωστό επιτέλους επιθετικό πλάνο! Μην ξεχνάμε ότι η Ένωση πήγε να παίξει στην Λεωφόρο από ταξίδι και με σημαντικές πληγές στο... κορμί της από τις απουσίες: αν σε αυτό το ματς είχε διαθέσιμους έστω για να τους φέρει από τον πάγκο τους Ελίασον, Κουτέσα, Ζίνι, μόνο δυο έστω εξ' αυτών, αντιλαμβάνεται κανείς εύκολα πως θα είχε τελειώσει πολύ διαφορετικά το παιχνίδι και σίγουρα πολύ πιο γρήγορα. Αρκούσε ο Κοϊτά για να το κερδίσει ντε, πόσο μάλλον να υπήρχαν οι προαναφερθέντες, θαρρώ εύκολα μπορεί να καταλάβει κανείς τι θα γινόταν, ή έστω πόσο πιο εύκολο θα ήταν το έργο του Νίκολιτς και των κιτρινόμαυρων φυσικά στην έδρα του Παναθηναϊκού...

Ένα ματς που ξεκίνησε και εξελίχθηκε έως και το 0-2 ιδανικά για την ΑΕΚ με γκολ του Γιόβιτς νωρίς και δικαιωματικά, με πέναλτι που πιάνει ο Στρακόσα, με δεύτερο τέρμα που βρίσκει με πέναλτι ο Λούκα Γιόβιτς με εξαιρετικό χτύπημα πέναλτι και με τον Παναθηναϊκό χάρη στον Γκατσίνοβιτς και τον Πάλμερ Μπράουν να μένει με δέκα παίκτες! Οξύμωρο αν μη τι άλλο ο στόπερ του Παναθηναϊκού που ξεχώρισε στα ματς που κέρδισαν οι πράσινοι πέρυσι την ΑΕΚ να είναι ο αρνητικός πρωταγωνιστής για την ομάδα του στο ντέρμπι της Λεωφόρου... Είναι αυτός που δίνει το πέναλτι στον Δικέφαλο ενώ το momentum του αγώνα δείχνει Παναθηναϊκό με το σκορ στο 2-2 και μια αποβολή με δυο (και όχι μια) άδικες κάρτες στον Μαρίν. Ένας κακοπροέραιτος θα έβαζε στοίχημα ότι ο Σρέντερ το ήθελε στο Χ, όχι για ΑΕΚ και Παναθηναϊκό προφανώς, άλλωστε προσπάθησε και με τον χρόνο αφού κράτησε 3 λεπτά σχεδόν πάνω από τα 7 που έδωσε...

Η ΑΕΚ επικράτησε, πήρε το διπλό με ηγέτη Γιόβιτς, χάρη σε σούπερ Πινέδα που ήταν όλη η μεσαία γραμμή μόνος του, με έναν υπέροχο Πινέδα, με σούπερ Ρότα, με μαεστρικό Μάνταλο και με πολλούς παίκτες σε μέτρια βραδιά αν και ξεκούραστοι: Ζοάο Μάριο, Καλοσκάμης δεν ανταποκρίθηκαν, ενώ ο Πήλιος δεν είχε καμία σχέση με το ματς της Φλωρεντίας. Αντιθέτως καλά πήγε και πάλι ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς... Οι αλλαγές δούλεψαν σωστά και περισσότερο ο Κοϊτά που έτρεξε σε μια σκοτωμένη μπάλα, διάβασε το πρόβλημα της άμυνας του Παναθηναϊκού και με τη ...σβηστή πίεση του πήρε το πέναλτι που κέρδισε! Θα έπρεπε με το σκορ στο 0-2 και με παίκτη λιγότερο ο αντίπαλος να ψάξει πιο πειστικά τα τρίτο γκολ; Προφανώς! Μπορούσε όμως με λίγους διαθέσιμους, με τόσο μεγάλες απουσίες, με τέτοια κόπωση, με τέτοια ματς που προηγήθηκαν σε Νέα Φιλαδέλφεια με Άρη και Φλωρεντία με Φιορεντίνα; Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να απαντήσω...

Το τρία στα τρία έρχεται απέναντι σε έναν αντίπαλο που έπαιζε υπέρ-τελικό και ενώ είχαν προηγηθεί δυο νίκες των ανταγωνιστών της, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ, σε Αγρίνιο και Λιβαδειά αντίστοιχα... Με αυτά τα δεδομένα, με τις απουσίες που είχε, την κόπωση και την υποχρέωση να κερδίσει εκτός, στην έδρα ενός αντιπάλου όπως είναι ο Παναθηναϊκός, αν μη τι άλλο πρόκειται για σπουδαίο διπλό και πλέον τα δυο από τα τρία ντέρμπι στην έδρα της! Μπράβο και πάλι στον Νικολιτς...