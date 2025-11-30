Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Ο Τζούριτσιτς μ' εκπληκτικό σουτ έκανε το 2-2
Στο 90' ο Τζούριτσιτς έκανε το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 2-2.
Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς στο 90' με φοβερό αριστερό σουτ από το ημικύκλιο έστειλε τη μπάλα στη δεξιά γωνία, έκανε το 2-2 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην ΑΕΚ κι έβαλε φωτιά στη Λεωφόρο.
Δείτε το γκολ
@Photo credits: INTIME, Δημήτρης Σαρελάς
