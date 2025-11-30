Ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για Σιδηρόπουλο: Τι έγραψε ο Γιώργος Κουβεντίδης

Ο ΠΑΟΚ φωνάζει για τη διαιτησία Σιδηρόπουλο στο ματς της Λιβαδειάς. Τι έγραψε ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ, Γιώργος Κουβεντίδης, στα social media.

Ο ΠΑΟΚ έχει σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία του Τάσου Σιδηρόπουλου στο ματς της Λιβαδειάς, όπου ο «Δικέφαλος» επικράτησε με 3-2 του Λεβαδειακού, για την 12η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Stoiximan Superleague.

Οι «ασπρόμαυροι» εστιάζουν σε δύο φάσεις, την αποβολή του Μεϊτέ και το μη καταλογισμό πέναλτι σε χέρι του Λιάγκα, αν και είχαν πολλές ενστάσεις για τον τρόπο που ο Σιδηρόπουλος διαχειρίστηκε τα τελευταία 20 λεπτά του αγώνα στο «Λάμπρος Κατσώνης».

Ο διευθυντής επικοινωνίας της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Γιώργος Κουβεντίδης, έκανε μια ανάρτηση στα social media, όπου έγραψε:

«Ένα απλωμένο χέρι σταματάει μια μπάλα, αλλά δεν είναι πέναλτι.

Μια προσπάθεια να παίξει κάποιος τη μπάλα, αλλά βρίσκει τον αντίπαλο, είναι απευθείας κόκκινη κι ας διαφωνεί ο VAR.

Αν το μαρκάρισμα ήταν στον αχίλλειο του Κωνσταντέλια, ίσως δε θα ήταν ούτε κίτρινη.

Αυτή η ομάδα αρνείται να παραδοθεί, γιατί είναι φτιαγμένη να πολεμάει μέχρι τελευταίας ρανίδος, χωρίς να λογαριάζει τίποτα και καμία αντιξοότητα».