Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Κομπίνα σε στατική φάση και 1-0 ο Γιόβιτς (vid)
Ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, έπειτα από ασίστ του Λάζαρου Ρότα.
Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς εκμεταλλεύτηκε κομπίνκα σε στατική φάση. Στο 17ο λεπτό ο Πέτρος Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ με πάσα προς τον Λάζαρο Ρότα, ο διεθνής δεξιός μπακ σέντραρε στην κίνηση και ο Λούκα Γιόβιτς με κεφαλιά έκανε το 0-1.
Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, όμως ο Τιν Γεντβάι κάλυπτε τον σκόρερ του Δικεφάλου και το γκολ μέτρησε κανονικά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.