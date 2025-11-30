Ο Λούκα Γιόβιτς άνοιξε το σκορ για την ΑΕΚ στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, έπειτα από ασίστ του Λάζαρου Ρότα.

Η ΑΕΚ πήρε προβάδισμα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο «Απόστολος Νικολαΐδης», καθώς εκμεταλλεύτηκε κομπίνκα σε στατική φάση. Στο 17ο λεπτό ο Πέτρος Μάνταλος εκτέλεσε το φάουλ με πάσα προς τον Λάζαρο Ρότα, ο διεθνής δεξιός μπακ σέντραρε στην κίνηση και ο Λούκα Γιόβιτς με κεφαλιά έκανε το 0-1.

Η φάση ελέγχθηκε για οφσάιντ, όμως ο Τιν Γεντβάι κάλυπτε τον σκόρερ του Δικεφάλου και το γκολ μέτρησε κανονικά.