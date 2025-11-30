Παπαδόπουλος: «Δεν έχουμε το μυαλό μας στο τέλος και χάνουμε το ματς»
Ο Νίκος Παπαδόπουλος στάθηκε στην έλλειψη συγκέντρωσης των παικτών του.
Ο τεχνικός του Λεβαδειακού μετά το συγκλονιστικό ματς με τον ΠΑΟΚ σχολίασε:
«Δεν έχουμε το μυαλό μας στο τέλος και χάνουμε το ματς. Απέναντι σε ομάδες που κάνουν πρωταθλητισμό, πρέπει να έχουμε πάντα το μυαλό μας συνέχεια, γιατί η ποιότητα είναι υψηλή και μπορεί να το πληρώσεις ακόμα και με δέκα παίκτες.
Στο πρώτο ημίχρονο, ευτυχήσαμε να σκοράρουμε πάρα πολύ γρήγορα, ήμασταν καλοί στο αμυντικό κομμάτι και δεν κινδυνέψαμε. Δυστυχώς σε μία στατική φάση, ισοφαριστήκαμε.
Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι προηγηθήκαμε, αλλά δεχτήκαμε ένα αδικαιολόγητο γκολ. Οι κρίσιμες φάσεις όμως είναι οι ευκαιρίες που χάσαμε μετά».
