Με μαγική ενέργεια του Τάισον και πλασέ του Γιακουμάκη ο ΠΑΟΚ κατάφερε στις καθυστερήσεις να επικρατήσει με 3-2 του Λεβαδειακού. Δείτε τις καλύτερες στιγμές του ματς.

Φοβερό παιχνίδι στην Λιβαδειά με τους Λεβαδειακό και ΠΑΟΚ να παλεύουν ως το τέλος για τη νίκη, μια νίκη που πήραν οι «ασπρόμαυροι» επικρατώντας με 3-2 με γκολ του Γιακουμάκη στις καθυστερήσεις. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε το νικητήριο γκολ που ξεκίνησε από μαγική προσπάθεια του Τάισον, αλλά και τα υπόλοιπα τέρματα και φάσεις της μεγάλης αυτής αναμέτρησης.