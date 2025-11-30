Τόσο ο διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας, όσο και ο Ανδρέας Τεττέη έδωσαν το παρών στη Λεωφόρο για το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.

Ο Ανδρέας Τεττέη βρέθηκε στο «Απόστολος Νικολαΐδης» για να πάρει μια... γεύση από τα «προσεχώς». Ο διεθνής φορ έδωσε το παρών στη Λεωφόρο για να παρακολουθήσει το ντέρμπι της νέας του ομάδας, του Παναθηναϊκού, με την ΑΕΚ.

Μαζί με τον 24χρονο επιθετικό είναι και ο πνευματικός του πατέρας και διοικητικός ηγέτης της Κηφισιάς, Χρήστος Πρίτσας. Ο ισχυρός άνδρας του κλαμπ των Βορείων Προαστίων ποτέ δεν έχει κρύψει ται αισθήματα του για τον Παναθηναϊκό, κάτι που φυσικά ουδέποτε έχει επηρεάσει ποδοσφαιρικά την ομάδα του.

Θυμίζουμε πως στην πρώτη της σεζόν στη Stoiximan Super League έφυγε με το βαθμό της ισοπαλίας από τη Λωφόρο, ενώ τον Σεπτέμβριο νίκησε το Τριφύλλι στο Βόλο με 3-2, στο τελευταίο ματς του Ρουί Βιτόρια.

Ο Παναθηναϊκός έκανε μια τεράστια επένδυση, άνω των 3 εκατομμυρίων ευρώ, για να αγοράσει από την Κηφισιά τους Τεττέη - Παντελίδη. Ο πρώτος θα ενσωματωθεί στο Τριφύλλι από τον Γενάρη, ενώ με τα ισχύοντα δεδομένα ο δεύτερος θα «μετακομίσει» στο Κορωπί από το καλοκαίρι.

Αξιοσημείωτο πως η Κηφισιά θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο την ερχόμενη Τετάρτη για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.