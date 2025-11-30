Μεντιλίμπαρ: «Αυτά τα ματς δίνουν το Πρωτάθλημα»

Η δήλωση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναιτωλικού με σκορ 0-1 στο Αγρίνιο.

Ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μετά τη νίκη επί του Παναιτωλικού με 0-1, εκτός έδρας, τόνισε ότι δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, ωστόσο αυτές οι νίκες είναι που δίνουν τον τίτλο.

Αναλυτικά η συνέντευξη Τύπου του Βάσκου τεχνικού:

- Ματς στα οποία δεν παίζει καλά η ομάδα και κερδίζει, είναι αυτά τα οποία δίνουν το Πρωτάθλημα;

«Έπρεπε να κερδίσουμε και το θέλαμε. Ήρθαμε εδώ για τη νίκη, παρόλα αυτά όμως δεν παίξαμε καλά όσο θα θέλαμε, ο αντίπαλος νομίζω ότι ήταν καλύτερος από εμάς, είχε περισσότερες ευκαιρίες. Εμείς όμως ήμασταν εύστοχοι και σκοράραμε, ενώ ο αντίπαλος δεν είχε ευστοχία. Είναι σημαντικό για εμάς ότι κερδίσαμε παρόλο που δεν ήμασταν καλοί γιατί δεν παίξαμε τόσο καλά όσο έπρεπε για να πάρουμε τη νίκη. Ωστόσο ναι όταν καταφέρεις να κερδίζεις αυτά τα παιχνίδια, είναι παιχνίδια που σου δίνουν τον τίτλο».