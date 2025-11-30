Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Αγκαλιές Νίκολιτς - Γεντβάι και Τζαβέλλα - Βίντα
Η 12η αγωνιστική της Stoiximan Super League θα κορυφωθεί στη Λεωφόρο με το ντέρμπι του Παναθηναϊκού κόντρα στην ΑΕΚ. Οι δυο ομάδες έχουν αρκετά μέλη που είχαν... κοινό παρελθόν και είχαν τετ α τετ πριν τον αγώνα.
Επί παραδείγματι ο προπονητής του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς και ο στόπερ του Τριφυλλιού Τιν Γεντβάι, οι οποίοι είχαν συνεργαστεί στη Λοκομοτίβ Μόσχας τη σεζόν 2022-23. Οι δυο άνδρες είχαν εναγκαλισμό κατά την έξοδο των γηπεδούχων για προθέρμανση.
Από την πλευρά τους θερμό τετ α τετ είχαν ο αρχηγός της Ένωσης, Ντομαγκόι Βίντα και ο διευθυντής ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού, Γιώργος Τζαβέλλας, οι οποίοι ήταν συμπαίκτες στην ΑΕΚ τη σεζόν 2022-23 και πανηγύρισαν το νταμπλ.
