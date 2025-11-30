Οι δηλώσεις του Ντούσαν Κέρκεζ στην κάμερα της NOVA μετά την ήττα του Ατρομήτου από τον Αστέρα AKTOR στο Περιστέρι.

Η... ελεύθερη πτώση του Ατρομήτου συνεχίζεται. Η ομάδα του Ντούσαν Κέρκεζ έχασε εντός έδρας από τον Αστέρα AKTOR με 1-0, έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές ήττες στο πρωτάθλημα και παραμένει χωρίς νίκη στο Περιστέρι.

Ο Σερβό-Βόσνιος τεχνικός μίλησε στην κάμερα της NOVA μετά το ματς και εξέφρασε τη σιγουριά του πως τα πράγματα θα πάνε καλύτερα για τον Ατρόμητο.

Θυμίζουμε πως οι 11οι Περιστεριώτες «συγκατοικούν» με τον 12ο ΟΦΗ στους 9 βαθμούς, με τη 13η ΑΕΛ Novibet να είναι στο -2.

Οι δηλώσεις του Κέρκεζ

«Είναι ένα δύσκολο βράδυ, δεν περιμέναμε να χάσουμε, πρέπει να είμαστε θετικοί και είμαι σίγουρος ότι θα αλλάξουμε τα πράγματα προς το καλύτερο, κάναμε ένα-δύο λάθη στο πρώτο μέρος και θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτεροι στο δεύτερο.

Έχουμε καλούς παίκτες ποιότητα και χαρακτήρα, πρέπει να τους βοηθήσουμε και εμείς οι προπονητές γιατί για να καταφέρει μία ομάδα να αλλάξει την κατάσταση δεν αρκούν μόνο τα χαρακτηριστικά των παικτών.

Ο Αστέρας είναι μία ομάδα με χαρακτήρα και ότι πρέπει όλοι στον Ατρόμητο να σηκώσουν το κεφάλι και να δουλέψουν σκληρά».

