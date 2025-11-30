Το υπέροχο γκολ του Κετού, η απόκρουση πέναλτι του Παπαδόπουλου και οι καλύτερες φάσεις του τέταρτου διαδοχικού 0-1 του Αστέρα Τρίπολης στην έδρα του Ατρομήτου.

Ο Αστέρας AKTOR πήρε τη δεύτερη νίκη του στην τρέχουσα σεζόν και πρώτη εκτός έδρας, καθώς υπέταξε τον Ατρόμητο στο Περιστέρι με 1-0. Σημαντική βαθμολογική «ανάσα» για τους Αρκάδες, ενώ οι Περιστεριώτες παρέμειναν κοντά στην επικίνδυνη ζώνη.

Στο 17ο λεπτό ο Γιαμπλόνσκι έβγαλε φανταστική βαθιά μπαλιά, Μακέντα έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έσπασε προς το ημικύκλιο, ο Κίνι δεν μπόρεσε να κόψει και ο Κετού νίκησε τον Χουτεσιώτη με άπιαστο πλασέ.

Στο 42' έπειτα από εκτέλεση φάουλ ο Μανσούρ πήρε την κεφαλιά, ο Παπαδόπουλος απέκρουσε, στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα ο Γιαμπλόνσκι σήκωσε ψηλά το πόδι του και ο διαιτητής Παπαπέτρου έδωσε παράβαση στον Τσαντίλα. Ο Οζέγκοβιτς ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, όμως ο Παπαδόπουλος έπεσε σωστά στη γωνία του και τον νίκησε, όπω είχε κάνει πριν οκτώ μέρες με το πέναλτι του Ενκολόλο στο ματς με τον Παναιτωλικό στην Τρίπολη.

Οι Αρκάδες είχαν αρκετές ευκαιρίες για να «τελειώσουν» το ματς, με κύριους εκφραστές τους Μπαρτόλο και Μεντιέτα, όμως το 0-1 έμεινε μέχρι το φινάλε, με τον Αστέρα AKTOR να πανηγυρίζει τέταρτο διαδοχικό «διπλό» στο Περιστέρι και μάλιστα με το ίδιο σκορ.

To «καρέ» του Αστέρα AKTOR στο Περιστέρι