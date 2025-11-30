Οι δηλώσεις του Ανδρέα Μπουχαλάκη στην κάμερα της Cosmote TV μετά την ήττα του Παναιτωλικού από τον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο.

Ο Παναιτωλικός ήταν ιδιαίτερα ανταγωνιστικός κόντρα στον Ολυμπιακό στο Αγρίνιο, έχασε σπουδαία ευκαιρία να προηγηθεί με τον Άλεξιτς και εν τέλει «πληγώθηκε» από το γκολ του Ελ Καμπί από στατική φάση. Ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ήταν βασικός και αρχηγός των Καναρινιών κόντρα στην πρώην ομάδα του και μίλησε στην Cosmote TV τόσο για την εμφάνιση των γηπεδούχων, όσο και για τη «σύνδεση» του με τους Πειραιώτες.

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Μπουχαλάκη

«Σταθήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών, δείξαμε ότι έχουμε χτίσει έναν χαρακτήρα και ένα πλάνο στο παιχνίδι μας, προσπαθήσαμε να κλείσουμε τους χώρους, να δημιουργήσουμε και να χτυπήσουμε στα κενά του Ολυμπιακού.

Είχαμε μεγάλες ευκαιρίες πριν σκοράρει ο αντίπαλος αλλά κόντρα σε αυτές τις ομάδες που έχουν τέτοια ποιότητα, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος κάθε στιγμή. Ατυχήσαμε σε άλλο ένα ματς με μεγάλο αντίπαλο και χάσαμε με ένα γκολ, αλλά προχωράμε και την Πέμπτη έρχεται ένα κρίσιμο ματς για έναν στόχο που θέλουμε να προχωρήσουμε.

Ίσως άλλαζαν τα δεδομένα στην μεγάλη φάση του Άλεξιτς, αλλά και μετά το 0-1 ήμασταν πολύ κοντά, όμως οι λεπτομέρειες και οι κακές αποφάσεις έκριναν το ματς.

Ήταν δύσκολο που αγωνίστηκα κόντρα στον Ολυμπιακό, στον οποίο πέρασα 10 χρόνια και σχεδόν όλη μου την καριέρα, πήρα πολλές εμπειρίες από εκεί, αλλά η ζωή προχωράει, ωστόσο πάντα θα υπάρχει η αγάπη και ο σεβασμός προς τον Ολυμπιακό».