Αναστασίου: «Αξίζαμε κάτι παραπάνω κόντρα στον Ολυμπιακό»

Ο Γιάννης Αναστασίου δεν έκρυψε ότι η ομάδα του άξιζε κάτι παραπάνω κόντρα στον Ολυμπιακό μετά την ήττα με 1-0.

Σύμφωνα με τον Γιάννη Αναστασίου, ο Παναιτωλικός άξιζε παραπάνω πράγματα από την ήττα στην αναμέτρηση με τον Ολυμπιακό, με τον τεχνικό των καναρινιών να τονίζει ότι άπαντες πρέπει να έχουν ψηλά το κεφάλι στην ομάδα.

Ο Γιάννης Αναστασίου είπε στον Πάρη Τσελεπίδη στην Cosmote TV μετά το ματς:

«Το κεφάλι μας πρέπει να είναι ψηλά. Τακτικά ήμασταν πολύ καλοί. Από τις στημένες ήρθε το γκολ. Τις ευκαιρίες σου απέναντι σε τέτοιες ομάδες κοιτάς να τις εκμεταλλεύεσαι, δεν ήταν εύκολο απέναντι σε ομάδες που είναι συνηθισμένες να παίζουν σε υψηλές εντάσεις. Αν συνεχίσουμε έτσι θα μπορούν να είναι καλύτερα τα πράγματα».

Και για τη φάση του Αλεκσιτς κι αν ήταν αλλιώς τα πράγματα:

«Θα ήταν διαφορετική η εικόνα, στο ματς μετράει αυτός που βάζει τα γκολ. Είναι κρίμα, προσπαθήσαμε και σήμερα δικαιούμασταν κάτι περισσότερο απ' αυτό το σκορ».