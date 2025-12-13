Βέργος: «Ξεκόλλησε» την Μέλμπουρν με ντοπιέτα και την επανέφερε στις νίκες
Τέλος στην επιθετική ανομβρία της Μέλμπουρν Βίκτορι έβαλε ο Νίκος Βέργος! Ο 29χρονος Έλληνας φορ άνοιξε λογαριασμό για τη φετινή χρονιά και μάλιστα το έκανε εμφατικά. Δύο δικά του τέρματα έκριναν την αναμέτρηση της ομάδας του απέναντι στην Αδελαΐδα Γιουνάιτεντ για την 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος Αυστραλίας σηματοδοτώντας παράλληλα και την πρώτη της νίκη (2-1) από τις 31 Οκτωβρίου.
Στο 24, μετά το γύρισμα του Βαλαντόν, βρέθηκε στο σωστό σημείο στέλνοντας από κοντά την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Αυτό ήταν και το πρώτο γκολ της ομάδας του μετά από τέσσερις αγωνιστικές που είχε... σιγήσει επιθετικά.
BREAKTHROUGH @gomvfc in the Original Rivalry 🔵🔥 What a time to break a 14-game goal drought!
Nikos Vergos is back on the scorers sheet and after nearly seven goalless hours - Victory are on the board 💥
Stream #MVCvADL live now on 10 Drama & Paramount+ 📺 pic.twitter.com/03uMhp0dOP— Isuzu UTE A-League (@aleaguemen) December 13, 2025
Ο Βέργος είχε κι άλλο βέλος στη φαρέτρα του. Δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα του β' μέρους, αξιοποίησε την σέντρα του Χουάν Μάτα σκοράροντας με κεφαλιά για το 2-0. Η Αδελαΐδα το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει λίγο λεπτά πριν το φινάλε. Για τον Έλληνα επιθετικό, αυτή ήταν η πρώτη φορά τη φετινή σεζόν που βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Θυμίζουμε ότι την περασμένη σεζόν κατέγραψε 7 γκολ και 4 ασίστ σε 31 εμφανίσεις με την Μέλμπουρν.
Victory make it 2-0 IMMEDIATELY after the break 🚀— Paramount+ Australia (@ParamountPlusAU) December 13, 2025
Vergos get's on the end of another delightful ball, this time of the Juan Mata variety
Watch #MVCvADL live on Paramount+ 📺 pic.twitter.com/VtacFXUT2t
