Παναθηναϊκός - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ένωσης
Ο Στρακόσα είναι στην εστία, οι Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα αποτελούν την τετράδα στην άμυνα, με τους Μάνταλο και Πινέδα στον άξονα.
Ο Γιόβιτς που αποτελεί τη μοναδική διαθέσιμη επιλογή για τη θέση του φορ ξεκινάει φυσικά στην κορυφή της επίθεσης, πίσω του πιθανότατα θα κινείται ο Γκατσίνοβιτς και στις δύο πλευρές θα βρίσκονται οι Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμης.
Βέβαια ενδέχεται η επιλογή πίσω από τον Γιόβιτς να είναι ο Καλοσκάμης, με τον Γκατσίνοβιτς δεξιά, κάτι που μένει να φανεί με τη σέντρα του ντέρμπι.
Στον πάγκο για την Ένωση είναι οι Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο, Πένραϊς, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Μαρίν, Λιούμπισιτς, Περέιρα και Κοϊτά.
