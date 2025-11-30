Ο ΠΑΟΚ έχει τη στήριξη των οπαδών του και στο ματς με τον Λεβαδειακό.

Ο ΠΑΟΚ έχει δύσκολη αποστολή στη Λιβαδειά με τον αξιόμαχο φέτος Λεβαδειακό.

Στο πλευρό του ο Δικέφαλος έχει τη συμπαράσταση περισσότερων από 1.000 οπαδούς.

Πριν το ματς, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ είχε ενημερώσει ότι υπάρχουν ορισμένα εισιτήρια και κάλεσε τον κόσμο να έχει σωστή συμπεριφορά. Αναλυτικά όσα ανέφερε ο ΠΑΟΚ:

«Σε λίγες ώρες η ομάδα μας δίνει ένα σημαντικό παιχνίδι στη Λιβαδειά και σ΄ αυτό το παιχνίδι θα έχει τον κόσμο μας στο πλευρό της. Θυμίζουμε ότι δεν πρέπει να επιχειρήσει να πλησιάσει κανείς το γήπεδο χωρίς εισιτήριο, η πρόσβαση δεν θα είναι δυνατή, καθώς θα υπάρχουν προέλεγχοι από την αστυνομία.

Στηρίζουμε την ομάδα μας, όπως πολύ καλά ξέρουμε, πάντα με σεβασμό στην πόλη και την ομάδα που μας φιλοξενεί, ακολουθούμε τις οδηγίες των αρχών, προσέχουμε τη συμπεριφορά μας, φροντίζουμε να είναι το γήπεδό μας πάντα ανοιχτό».

Δείτε φωτορεπορτάζ