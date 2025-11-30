Ο Μαροκινός διεθνής στράικερ έδειξε ξανά το γιατί είναι όχι μόνο ο κορυφαίος στράικερ του Ολυμπιακού αλλά και του Πρωταθλήματος. Γράφει ο Δημήτρης Τομαράς.

Προφανώς και το Παναιτωλικός - Ολυμπιακός (0-1) δεν θα είναι ένα παιχνίδι που θα έχουμε να το μνημονεύουμε για καιρό για την ερυθρόλευκη πλευρά. Εάν εξαιρέσουμε ένα διάστημα στο 2ο μέρος ο Ολυμπιακός - των αρκετών σημαντικών απουσιών είναι η αλήθεια - δεν ήταν καλός και είχε ένα επιθετικό σχέδιο που δεν απέδωσε.

Ο Παναιτωλικός αποδείχθηκε ξανά για τους Πειραιώτες σκληρό καρύδι και είχε και την πολύ μεγάλη φάση του Άλεξιτς για να βρει δίχτυα. Ως προς το ερυθρόλευκο σύνολο οι πραγματικοί διακριθέντες δεν ήταν και πολλοί και υπήρξαν εκ νέου παίκτες που δεν άρπαξαν την ευκαιρία (πχ ο Στρεφέτσα που με τη Ρεάλ είχε πολύ καλά δείγματα γραφής στο γήπεδο αλλά με τον Παναιτωλικό δεν ήταν θετικός).

Ο Ελ Καμπί πιστοποίησε το πόσο παιχταράς παραμένει

Κοιτάς το ρόστερ του Ολυμπιακού και έχει 3 εξαιρετικούς επιθετικούς. Τους κορυφαίους στην Ελλάδα. Σαν τον Ελ Καμπί όμως δεν είναι κανένας. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι ο Μαροκινός έφτασε τα 10 γκολ στη Stoiximan Super League 1 υπάρχουν 3 εικόνες από τον αγώνα. Τρία εξαιρετικά... κλικς.

Η πρώτη αφορά στο γεγονός ότι τραβιόταν ως εξτρέμ και πίεζε σαν να μην υπάρχει αύριο τους αντιπάλους του. Η δουλειά του Ελ Καμπί χωρίς τη μπάλα θα πρέπει να διδάσκεται σε σεμινάρια. Η 2η εικόνα είναι ένα κόψιμο που έχει κάνει σε θέση ακραίου μπακ με... τακουνάκι βγάζοντας υποσχόμενη επίθεση. Και η 3η βέβαια η κίνηση που κάνει μετά το κόρνερ και η θέση που παίρνει για να σκοράρει και να λυτρώσει την ομάδα του.

Ο Ελ Καμπί δεν έχει εξελιχθεί μόνο σε έναν Legend για τον Ολυμπιακό. Είναι με διαφορά εκ των κορυφαίων σκόρερ που έχουν περάσει ποτέ από τα ελληνικά γήπεδα και γενικά ένας παίκτης πολύ μεγάλης κλάσης.

Εάν πρέπει να απομονώσουμε άλλα 2 πρόσωπα από τον αγώνα θα στραφούμε σε δύο. Πρώτος ο Τζολάκης με την φοβερή επέμβασή του πάνω στον Άλεξιτς. Και ο 2ος ο Γιουσούφ Γιαζίτζι με το πολύ καλό χτύπημά του στο κόρνερ για το 0-1 και την εν γένει προσπάθειά του παρά το γεγονός ότι έχασε ένα τετ α τετ σε ένα χρονικό σημείο που είχε μεγάλη διπλή χαμένη φάση. Τρία πρόσωπα και άρα τρεις πρωταγωνιστές. Πλην όμως το άστρο του Ελ Καμπί έλαμψε περισσότερο από κάθε άλλον στο γήπεδο. Ένα πολύ μεγάλο credit λοιπόν στον Αγιούμπ και για αυτό το παιχνίδι.