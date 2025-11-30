Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Ο Ελ Καμπί άνοιξε το σκορ
Ο «killer» του Ολυμπιακού Αγιούμπ Ελ Καμπί μίλησε ξανά.
Ο 32χρονος Μαροκινός με κεφαλιά από κοντά στο 70', έπειτα από εξαιρετικό χτύπημα κόρνερ του Γιαζίτζι έκανε το 1-0 για τους Πειραιώτες κόντρα στον Παναιτωλικό. Αυτό είναι το 10ο γκολ φετινό γκολ του Ελ Καμπί σε 12 ματς στη Super League και συνολικά 12ο σε 18 συμμετοχές την τρέχουσα σεζόν.
Αυτός ο φοβερός επιθετικός έχει ήδη με τη φανέλα του Ολυμπιακού 72 γκολ σε 112 παιχνίδια! Αυτή ήταν επίσης η τέταρτη ασίστ του Τούρκου μεσοεπιθετικού.
Το γκολ του Ελ Καμπί
