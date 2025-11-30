Οι φίλοι του Παναιτωλικού έχουν δημιουργήσει εξαιρετική ατμόσφαιρα στο ματς με τον Ολυμπιακό, ενώ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης τα είπε με πρώην συμπαίκτες του.

Οι οπαδοί του Παναιτωλικού με τη σέντρα του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.

Με ένα κορεό σε μπλε και κίτρινο χρώμα και μήνυμα στο πανό «κάνουμε θόρυβο από το 1981» υποδέχθηκαν την ομάδα τους, ενώ και στην εξέδρα με πολλές γυναίκες και παιδιά οι εικόνες ήταν εκπληκτικές.

Ο τεχνικός του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου είχε επίσης θερμό εναγκαλισμό με τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ανήμερα της ονομαστικής του εορτής είχε χειραψία με τους πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό Ροντινέι, Ρέτσο, Τζολάκη. Με τους δύο τελευταίους έχει συνυπάρξει και στην Εθνική.

