Παναιτωλικός - Ολυμπιακός: Εντυπωσιακή ατμόσφαιρα στο Αγρίνιο
Οι οπαδοί του Παναιτωλικού με τη σέντρα του αγώνα κόντρα στον Ολυμπιακό δημιούργησαν εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
Με ένα κορεό σε μπλε και κίτρινο χρώμα και μήνυμα στο πανό «κάνουμε θόρυβο από το 1981» υποδέχθηκαν την ομάδα τους, ενώ και στην εξέδρα με πολλές γυναίκες και παιδιά οι εικόνες ήταν εκπληκτικές.
Ο τεχνικός του Παναιτωλικού Γιάννης Αναστασίου είχε επίσης θερμό εναγκαλισμό με τον προπονητή του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ ο Ανδρέας Μπουχαλάκης ανήμερα της ονομαστικής του εορτής είχε χειραψία με τους πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό Ροντινέι, Ρέτσο, Τζολάκη. Με τους δύο τελευταίους έχει συνυπάρξει και στην Εθνική.
Δείτε φωτορεπορτάζ
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.