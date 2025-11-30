Ο Παναγιώτης Ρέτσος αποχώρησε με πρόβλημα στον προσαγωγό πριν την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους στο ματς με τον Παναιτωλικό.

Το πρώτο ημίχρονο στο Αγρίνιο για τον Ολυμπιακό έκλεισε χωρίς σκορ αλλά και μ' ένα σημαντικό πρόβλημα.

Ο Παναγιώτης Ρέτσος, σε μια φάση όπου έτρεξε να καλύψει το χώρο σε αντεπίθεση που πήγαν να βγάλουν οι γηπεδούχοι, έπεσε κάτω πιάνοντας τον αριστερό του προαγωγό. Ετσι, αποχώρησε από το ματς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων αφήνοντας τη θέση του στον Καλογερόπουλο.

