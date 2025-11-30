Να τριτώσει το καλό με διπλό στην Λεωφόρο!

Ο Γιώργος Τσακίρης εστιάζει στο ντέρμπι της Αθήνας και το φαβορί, ενώ γράφει για την κάκιστη επιλογή ρέφερι από Λανουά (και εκείνες σε Λιβαδειά και Αγρίνιο).

Φτάσαμε στο τελευταίο από τα πολύ σημαντικά και απαιτητικά ματς της... διαβολοβδομάδας για την ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς, η οποία αν μη τι άλλο τα έχει καταφέρει πολύ καλά, όπως τουλάχιστον αναδεικνύουν τα δυο προηγούμενα αποτελέσματα προτού γίνει η σέντρα στο Αθηναϊκό ντέρμπι! Η Ένωση πήρε την αναμέτρηση με τον Άρη στην Νέα Φιλαδέλφεια και πανηγύρισε ένα σπουδαίο όσο και ιστορικό διπλό στην Ιταλία με αντίπαλο την Φιορεντίνα για την league phase του Conference League. Ακόμη μεγαλύτερη σημασία βέβαια έχει το γεγονός ότι ο Δικέφαλος τα κατάφερε στα συγκεκριμένα παιχνίδια έχοντας παρουσιάσει μια πολύ καλή ποδοσφαιρική εικόνα όπως δικαιολογημένα αναγνώρισαν όλοι και μοιάζει να είναι συνέχεια από το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στην Κρήτη. Αποτέλεσμα μεταξύ άλλων και της δουλειάς που έγινε στο διάστημα της προηγούμενης διακοπής μιας και εκτός την υπολοίπων βγάζει αρκετή ένταση στο παιχνίδι της η ΑΕΚ.

Στόχος φυσικά ο αυτονόητος: να τριτώσει το καλό για την Ένωση και να φύγει από την Λεωφόρο Αλεξάνδρας με το διπλό το οποίο εφόσον κατακτηθεί θα της εκτοξεύσει την (ήδη ανεβασμένη) αυτοπεποίθηση και μέχρι εκεί. Διότι είναι πάρα, μα πάρα, πολύ νωρίς στο πρωτάθλημα και με μπόλικο δρόμο μπροστά για να αντιστραφεί η κατάσταση, είτε αυτή μετατραπεί σε σούπερ για την ΑΕΚ, είτε όχι και ηττηθεί από τον Παναθηναϊκό, είτε έρθουν ισόπαλες οι δυο ομάδες. Αναφέρομαι στην Ένωση που βρίσκεται μόλις στο -3 από την κορυφή και μετά την αναμέτρηση με τους πράσινους θα έχει βγάλει τα ντέρμπι του πρώτου γύρου, τα δυο εξ αυτών μάλιστα εκτός έδρας, με το χειρότερο σενάριο να τη φέρει στο τέλος της αγωνιστικής στο -6 και το καλύτερο (εφόσον κερδίσει και την πάνε τα αποτελέσματα) να πιάσει κορυφή, ή να βρίσκεται αργά απόψε το βράδυ στο -1 μόλις! Ότι και να γίνει επαναλαμβάνω είναι πολύ, μα πάρα πολύ, νωρίς και δεν καθορίζει τίποτα για τον Δικέφαλο...

Θα έπρεπε βέβαια σε ένα τόσο σημαντικό ματς, σε ένα ντέρμπι όπως είναι αυτό μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ, να έχει οριστεί από τον αποτυχημένο στο έργο του Λανουά, ένας διαιτητής elite (κι αν όχι έστω πρώτης κατηγορίας UEFA και όχι δεύτερης) με ρυθμό από αγώνες. Αντιθέτως ο Γάλλος αποτυχημένος αρχιδιαιτητής επέβαλλε τον Σρέντερ ο οποίος μπορεί βέβαια (και ΜΑΚΑΡΙ) να κάνει ρεσιτάλ διαιτησίας, ωστόσο φέτος έως τώρα έχει σφυρίξει όλα κι όλα τρία ματς: ένα καλοκαίρι στα προκριματικά του Europa, ένα της Μπουντεσλίγκα 2 και ένα ακόμη της Μπουντεσλίγκα 3! Ας εξαιρέσω και προσπεράσω το γεγονός ότι δεν έχει σφυρίξει καν ματς της πρώτης κατηγορίας της Γερμανίας φέτος, είναι δυνατόν με τρία μόλις ματς έως τώρα, να επιλέγεται να σφυρίξει το Παναθηναϊκός - ΑΕΚ; Οχι βέβαια για να είμαστε σοβαροί και να θυμόμαστε τι συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν με ορισμούς διαιτητών όταν δεν ήταν elite από τα εξαρτημένα και ελεγχόμενα ΜΜΕ (και δήθεν αντικειμενικούς δημοσιογράφους).

Ας ελπίσουμε επαναλαμβάνω να μην ασχολούμαστε καθόλου με τον διαιτητή και πάμε παρακάτω, αλλά μην ξεχάσουμε κι αυτά που ξέρουμε και διαβάζαμε, γιατί θα τρελαθούμε κιόλας! Την ίδια ώρα και σε αντίθεση με το Παναθηναϊκός – ΑΕΚ, στους αγώνες, πιο σωστά στις επικίνδυνες εξόδους για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ, ο Λανουά και η ΚΕΔ, ορίζει τον Ευαγγέλου ο οποίος έγραψε ιστορία στο αντίστοιχο περσινό Παναιτωλικός – Ολυμπιακός όταν ως VARίστας κάλεσε στην εκπνοή του ημιχρόνου τον Σιδηρόπουλο για πέναλτι φάντασμα υπέρ (εννοείται των "ερυθρόλευκων" με το σκορ στο 0-0). Στην Λιβαδειά πάει ο Σιδηρόπουλος ο οποίος δεν τιμωρήθηκε για το πέναλτι μαϊμού (σύμφωνα και με την ΚΕΔ) που έδωσε έπειτα από υπόδειξη του VAR στο Ολυμπιακός - Ατρόμητος (πάντα ενώ το σκορ ήταν στο 0-0). Η ΚΕΔ προστάτεψε τον Σιδηρόπουλο που μπορούσε να μη δώσει το πέναλτι. Θα σφυρίξει το Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ με VAR τον Φωτιά που μοιάζει φέτος η μεγάλη αδυναμία του Λανουά.

Επιστρέφω στο ντέρμπι μετά δυο διαιτητικές παραγράφους γιατί πρέπει να καταλαβαίνουν ότι δεν πετάμε... χαρταετό, καταλαβαίνουμε, γνωρίζουμε και δεν προσπερνάμε, απλά έστω να τα υπενθυμίζουμε και ας μη τη κάνουμε σημαία όπως τα έκαναν εκείνοι με όλα τα Μέσα τους! Το ματς μεταξύ Παναθηναϊκού - ΑΕΚ έχει φαβορί και είναι οι γηπεδούχοι απόλυτα δικαιολογημένα και εξηγούμαι: η ομάδα του Μπενίτεθ είναι σε καλό momentum (όπως και η Ένωση), δίχως επιπλέον επιβάρυνση από ταξίδι στην ευρωπαϊκή υποχρέωση, με επιστροφές στο ρόστερ του σημαντικές και 11αδατες, τη στιγμή που στον αντίποδα οι "κιτρινόμαυροι" έχουν απουσίες σημαντικές και 11αδας και διαχείρισης αγώνα, αλλά και επιπλέον κούραση ελέω ταξιδιού από Ιταλία και Φλωρεντία. Επιπρόσθετα παίζει στην έδρα του και έχει παράλληλα (και) την παράδοση μαζί τους... Σίγουρα πάντως πρόκειται για σούπερ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση μεταξύ δυο ομάδων που βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, με καλή ψυχολογία και μεγάλο "πρέπει" στο ματς (των πράσινων είναι μεγαλύτερη η ανάγκη λόγω απόστασης).