Το ντέρμπι της Αθήνας μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.

Sportday: «Τεστ αντοχής» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, «Με νέο αίμα» ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο.

Livesport: «Γυαλίζει το μάτι τους» για το ντέρμπι της Αθήνας.

Φως των σπορ: «Απάντηση σε... βάθος» η ευκαιρία του Κοστίνια να πάρει θέση βασικού.

Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πώρωση για το 49ο!» στον Ολυμπιακό.

Ώρα των σπορ: «Δυνατά & με μυαλό!» η ΑΕΚ στο ντέρμπι.