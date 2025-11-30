Αθλητικές εφημερίδες: Όλα τα πρωτοσέλιδα της ημέρας (30/11) στο Gazzetta
Το ντέρμπι της Αθήνας μεταξύ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ ξεχωρίζει στα σημερινά πρωτοσέλιδα του Αθλητικού Τύπου.
Sportday: «Τεστ αντοχής» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, «Με νέο αίμα» ο Ολυμπιακός στο Αγρίνιο.
Livesport: «Γυαλίζει το μάτι τους» για το ντέρμπι της Αθήνας.
Φως των σπορ: «Απάντηση σε... βάθος» η ευκαιρία του Κοστίνια να πάρει θέση βασικού.
Κόκκινος Πρωταθλητής: «Πώρωση για το 49ο!» στον Ολυμπιακό.
Ώρα των σπορ: «Δυνατά & με μυαλό!» η ΑΕΚ στο ντέρμπι.
