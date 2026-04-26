Τιάγκο Νους: «Τρελός», παικταράς και... παρεξηγημένος!

Ο Τιάγκο Νους είναι γνωστό πως είναι παίκτης με τεράστιες ικανότητες και περίσσεια «τρέλα», ενώ στον τελικό επιβεβαίωσε τον Κόντη πως είναι... παρεξηγημένος.

Η 25η Απριλίου 2026 θα μείνει για πάντα ως μία από τις σπουδαιότερες βραδιές στην ιστορία του ΟΦΗ. Οι Κρητικοί, με τη νίκη τους επί του ΠΑΟΚ, πανηγύρισαν το δεύτερο τους Κύπελλο Ελλάδας, σε μια βραδιά με πολλούς πρωταγωνιστές. Από τον «αρχιτέκτονα» Χρήστο Κόντη και τον ασταμάτητο Λέβαν Σενγκέλια, μέχρι τον «λυτρωτή» Άαρον Ισέκα και τον… παικταρά Τιάγκο Νους.

Βέβαια, δεν περιμέναμε το 64ο παιχνίδι ή το 22ο γκολ (10ο φετινό) του Αργεντινού με τα ασπρόμαυρα για να μάθουμε τι μπορεί να κάνει με τη μπάλα. Εν προκειμένω, το τέρμα που ανέτρεψε το σκορ στον τελικό του Πανθεσσαλικού αποτέλεσε απλώς μια ακόμη απόδειξη της ποιότητάς του.

Άλλωστε, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως πρόκειται για την πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, από τη στιγμή που ο Μιχάλης Μπούσης είχε επενδύσει περίπου 800.000 ευρώ για να τον αποκτήσει από την Αρχεντίνος Τζούνιορς, η οποία διατήρησε και ποσοστό μεταπώλησης 50%.

Εξίσου γνωστό είναι πως ο Νους, πέρα από ποδοσφαιριστής με μεγάλη ποιότητα, διαθέτει και τη δική του (ποδοσφαιρική) «τρέλα», κάτι που έχει αποδείξει επανειλημμένα. Είναι χαρακτηριστικό πως, αν και εξτρέμ, έχει δεχθεί 33 κάρτες: 26 απλές κίτρινες, έξι δεύτερες κίτρινες και μία απευθείας κόκκινη.

Τον Αργεντινό τον έχουμε συνηθίσει ως έναν σκληρό παίκτη, με έντονο ταμπεραμέντο και συχνά στα όρια του νευρικού. Ωστόσο, στον Βόλο είδαμε και μια διαφορετική πτυχή του. Αυτή του καλού γιου.

Η αγκαλιά και το ξέσπασμα

Μόλις η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα του Τσιφτσή, ο Νους έτρεξε προς το πέταλο και σκαρφάλωσε στα κάγκελα. Οι περισσότεροι θεώρησαν πως επρόκειτο για ακόμη μία «έκρηξη» αυτής της... τρέλας (η οποία, φυσικά, του κόστισε ακόμη μία κίτρινη κάρτα). Ωστόσο, η αλήθεια ήταν πολύ πιο «τρυφερή».

Ο Αργεντινός εξτρέμ έτρεξε και αγκάλιασε τη μητέρα του, η οποία ταξίδεψε από την πατρίδα τους για να τον δει να αγωνίζεται σε ένα από τα σημαντικότερα παιχνίδια της καριέρας του. Ήθελε να μοιραστεί αυτή τη στιγμή με έναν από τους πιο ξεχωριστούς ανθρώπους της ζωής του.

«Δεν μπορώ να το περιγράψω με λέξεις. Να πανηγυρίζω το κύπελλο δίπλα στη μαμά και στην οικογένειά μου και να μου λένε πόσο περήφανοι είναι», ανέφερε ο Νους, εμφανώς συγκινημένος, λίγο μετά την κατάκτηση του πρώτου τίτλου του επί ευρωπαϊκού εδάφους, σε μια εικόνα που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με όσα είχαμε συνηθίσει.

«Είναι μεγάλη η περηφάνια για όλη την οικογένεια. Από πέντε χρονών τον βλέπω να παίζει ποδόσφαιρο. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα φτάσει να αγωνίζεται στην Ευρώπη, να κατακτά το Κύπελλο και να ζει τέτοιες στιγμές», είπε από την πλευρά της η μητέρα του.

«Ο Νους είναι ένα παιδί λίγο παρεξηγημένο»

Αυτή η δυνατή εικόνα των πανηγυρισμών του Νους στην αγκαλιά της μητέρας του ήρθε να επιβεβαιώσει όσα είχε δηλώσει ο Χρήστος Κόντης στις 3 Δεκεμβρίου, έπειτα από μια άνευ σημασίας (εν τέλει) ήττα από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, όταν ο Αργεντινός είχε ακόμη ένα ξέσπασμα θυμού.

«Ο Νους είναι ένα παιδί λίγο παρεξηγημένο. Τον κυνηγούν όλοι, έχει μια “τρέλα” μέσα του, αλλά κι αυτός πρέπει να μάθει, μέσα από τη δική μας στάση, να είναι λιγότερο ευέξαπτος. Έχει ταλέντο και πρέπει να τον εντάξουμε σε συγκεκριμένα ποδοσφαιρικά πλαίσια», είχε δηλώσει ο Έλληνας τεχνικός.

Τελικά, ο Κόντης κατάφερε να τον εντάξει σε αυτό το πλαίσιο και να πάρει το 100% από εκείνον στα κρίσιμα σημεία, με αποκορύφωμα τον τελικό του Κυπέλλου. Παράλληλα, η σχέση του με τη μητέρα του (και γενικότερα με την οικογένειά του, στην οποία έχει αφιερώσει και πολλά από τα τατουάζ του) επιβεβαιώνει πως δεν πρόκειται απλώς για έναν… «psycho» που παίζει καλή μπάλα, αλλά για ένα παιδί «λίγο παρεξηγημένο».