ΑΕΛ Novibet: «Να τοποθετηθεί ο Λανουά για τον διαιτητικό όλεθρο που υπέστη η ομάδα μας»

Με σκληρή ανακοίνωση η ΑΕΛ Novibet καλεί τον Στεφάν Λανουά να τοποθετηθεί για τον διαιτητικό όλεθρο όπως τον χαρακτήρισε, που υπέστη η ομάδα στο ματς με τον Άρη.

Η ΑΕΛ Novibet παρότι βρέθηκε μια ανάσα από το να φύγει με σημαντικό βαθμό από το «Κλεάνθης Βικελίδης» γνώρισε την ήττα με 2-1 από τον Άρη. Οι «βυσσινί» είχαν φρικτά παράπονα από την διαιτησία του Πολυχρόνη και με ανακοίνωσή τους αναφέρουν πως η ομάδα τους υπέστη διαισθητικό όλεθρο.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση έχει ως εξής: «Η ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet, παρότι έφτασε στη 12η αγωνιστική χωρίς να ασχοληθεί με τη διαιτησία, βλέπει τη στάση αυτή να εκλαμβάνεται από ορισμένους ως αδυναμία. Η σημερινή διαιτησία στο παιχνίδι Άρης–ΑΕΛ Novibet αποτέλεσε τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι.

Καλούμε τον Αρχιδιαιτητή κ. Λανουά να παρακολουθήσει προσεκτικά τον αγώνα και να τοποθετηθεί υπεύθυνα για τον διαιτητικό όλεθρο που υπέστη η ομάδα μας στο «Κλεάνθης Βικελίδης». Τα σφυρίγματα του διαιτητή κ. Πολυχρόνη ήταν απλά «συγκλονιστικά». Θα δυσκολευτούμε να τα ξεχάσουμε.

Ολόκληρος ο οργανισμός της ΠΑΕ ΑΕΛ Novibet έχει φτάσει στα όριά του, όπως και ο κόσμος μας, που με συνέπεια και αξιοπρέπεια κοσμεί τα ελληνικά γήπεδα.

Απαιτούμε σεβασμό και ισονομία».