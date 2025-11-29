Άρης: Έντονες αποδοκιμασίες οπαδών κατά Καρυπίδη
Η νίκη επί της ΑΕΛ δεν άλλαξε το κλίμα στον Άρη. Μετά την εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γιάννη Πασά, οι οπαδοί του Άρη άρχισαν να αποδοκιμάζουν έντονα τον Θόδωρο Καρυπίδη κι αυτό δεν άλλαξε ούτε μετά το γκολ του Βραζιλιάνου Ντούντου με το οποίο οι Θεσσαλονικείς εξασφάλισαν μια πολύτιμη νίκη.
Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Άρης αποχώρησε άμεσα από το «Κλ. Βικελίδης» καθώς οι αποδοκιμασίες συνεχίστηκαν καθώς διέσχιζε τον αγωνιστικό χώρο.
