Χιμένεθ: «Πρέπει να είμαστε πιο έξυπνοι και… αλήτες»

Ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε στη βελτιωμένη εικόνα του Άρη αλλά και στη συμπεριφορά που δεν θα ήθελε να δει…

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου, ο Μανόλο Χιμένεθ αρχικά ρωτήθηκε για το αν η ομάδα του οπισθοχώρησε μετά το γκολ που σημείωσε. «Δεν γυρίσαμε πίσω. Για μένα τα πρώτα τριάντα λεπτά ήταν πολύ καλά. Αυτό που κατάλαβα ήταν ότι ψυχολογικά απελευθερωθήκαμε κι αυτό είναι λάθος όταν το κάνεις στο πρώτο ημίχρονο. Φυσικά δεν είχε τελειώσει κάτι και το συζητήσαμε αυτό στ’ αποδυτήρια. Ξεκινήσαμε στο δεύτερο ημίχρονο με καλή νοοτροπία αλλά αυτή η αποβολή που είχε η ΑΕΛ οδήγησε στο να αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού της με οκτώ ποδοσφαιριστές που περίμεναν το παιχνίδι. Εκεί μας έλειψαν οι παίκτες που θα μπορούσαν να παίξουν ένας εναντίον ενός. Και φυσικά είναι μεγάλο το λάθος που κάναμε στη φάση του πέναλτι. Δεν επιτρέπεται να δώσεις εκεί φάουλ».

Σε ερώτηση για την αφέλεια της ομάδας του στο δεύτερο ημίχρονο και ειδικά στη φάση του πέναλτι είπε… «θα πω κάτι που θα φανεί περίεργο. Πολύ κινητό και δεν βγαίνουμε στον δρόμο να παίξουμε. Δεν είναι δυνατόν, δεν επιτρέπεται να μας αιφνιδιάζουν σε μια τέτοια φάση που έχει να κάνει με την εξυπνάδα. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο έξυπνοι και αλήτες (με την καλή έννοια)», απάντησε ενώ για την αναγκαστική αλλαγή του Ούρος Ράτσιτς είπε… «έχει ένα πρόβλημα στον τένοντα. Είναι παρόμοιο αλλά όχι στο ίδιο σημείο, με αυτό του Φαμπιάνο. Κάποιες φορές είναι καλύτερα, άλλες νιώθει ενοχλήσεις αλλά δεν μπορούμε να το επιλύσουμε γιατί δεν υπάρχει επίλυση».

Σχετικά με τα νέα πρόσωπα που μπορεί να υπολογίζει στον αγώνα με τον ΠΑΟΚ είπε… «δυστυχώς δεν μπορώ να απαντήσω. Είναι ευνοϊκή η σημερινή μέρα για να διαμαρτυρηθούμε για απουσίες. Δεν είναι τόσο ο αριθμός των τραυματισμών όσο ότι οι παίκτες που επανέρχονται και δεν μπορούν να μπουν στο παιχνίδι στο 100% με συνέπεια να υποτροπιάζουν. Δουλεύουμε αρκετά με νεαρούς και πιστεύω ότι τρεις-τέσσερις από αυτούς μπορούν να εξελιχθούν σε καλούς παίκτες σε βάθος χρόνου. Παράδειγμα είναι το παιχνίδι του Παναγίδη απέναντι στην ΑΕΚ. Για μένα το μεγάλο νέο σήμερα ήταν το παιχνίδι του Νινγκ».

Σε ερώτηση για τον αγώνα με την ΑΕΚ και τη συμπεριφορά του, επέμεινε στην αρχική τοποθέτησή του. «Είναι λαϊκισμός να γίνεται αυτή η κριτική. Εύχομαι να κερδίσουμε με τον Άρη το Κύπελλο κι αν κάποια στιγμή φύγω αργότερα με την ομάδα και με τιμήσει η ομάδα, θα κρατήσω το κασκόλ που θα μου δώσουν. Εγώ δεν οργάνωσα τίποτε απ’ όλα αυτά και ευχαριστώ για την αναγνώριση της προσφοράς μου, αλλά επαναλαμβάνω ρητά και κατηγορηματικά ότι ήταν μια βράβευση από την πλευρά της ΑΕΚ. Είμαι επαγγελματίας και προπονητής του Άρη».