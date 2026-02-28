Κουαμέ: «Έχουμε ανάγκη τους τρεις βαθμούς»

Ο Κριστιάν Κουαμέ μίλησε για τις πρώτες εντυπώσεις του στον Άρη αλλά και για την ανάγκη νίκης επί του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο.

Ο έμπειρος επιθετικός αποτέλεσε την πιο ηχηρή μεταγραφική κίνηση του Άρη τον περασμένο Γενάρη και με δηλώσεις του στα κανάλια Novasports αναφέρθηκε στον ερχομό του στον Άρη. «Το ελληνικό Πρωτάθλημα είναι πολύ δυνατό, υπάρχει ένταση και μου αρέσει πολύ. Το ίδιο και η πόλη. Ο κόσμος είναι φιλόξενος, μου συμπεριφέρονται ωραία. Και στην ομάδα όλοι οι συμπαίκτες μου με βοηθούν πολύ. Από την πρώτη στιγμή, ο πρόεδρος έδειξε ότι με ήθελε πάρα πολύ στην ομάδα. Ήξερε ότι ερχόμουν από ένα πρωτάθλημα πιο δυνατό απ’ ότι της Ελλάδας, αλλά αυτή η εμπιστοσύνη που μου έδειξε, με έκανε να πάρω αυτή την απόφαση και πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που ήρθα στον Άρη».

Ο Κριστιάν Κουαμέ υποστήριξε ότι οι προσωπικοί στόχοι του είναι συνυφασμένοι με τους αντίστοιχους της ομάδας και αναφέρθηκε στο παιχνίδι (1/3) με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. «Θα είναι ένα δύσκολο ματς. Ο Παναθηναϊκός είναι σε φόρμα. Σε μας υπάρχει η αλλαγή προπονητή, ο οποίος πρέπει να μας μάθει λίγο. Εμείς θα πάμε για τη νίκη γιατί χρειαζόμαστε τους τρεις βαθμούς. Είχαμε τρία αποτελέσματα που δεν κερδίσαμε, οπότε το μυαλό μας είναι μόνο στη νίκη».

Σχετικά με τη συνύπαρξή του στην κορυφή της επίθεσης με τους Λορέν Μορόν, Τίνο Καντεβέρε απάντησε ότι… «έχουμε πολύ καλή συνεργασία. Ο στόχος δεν είναι προσωπικός, αλλά ομαδικός. Βοηθάμε ο ένας τον άλλον, βέβαια όταν δεν σκοράρει κάποιος, δεν είναι το καλύτερο που μπορεί να συμβεί. Έχω άριστη συνεργασία μαζί τους».