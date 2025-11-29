Μαλεζάς: «Κρίμα για την προσπάθεια των παικτών»

Ο τεχνικός της ΑΕΛ Novibet, Στέλιος Μαλεζάς μιλώντας μετά την ήττα από τον Άρη ανέφερε πως αυτό το 2-1 είναι κρίμα για τους παίκτες του.

Η ΑΕΛ Novibet παρότι έπαιζε με 10 παίκτες από το 46', κατάφερε να ισοφαρίσει τον Άρη στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων, αλλά στην τελευταία φάση του αγώνα δέχθηκε γκολ γνωρίζοντας την ήττα με 2-1. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Στέλιος Μαλεζάς μιλώντας στην κάμερα της NOVA ανέφερε τα εξής: «Είναι κρίμα για την προσπάθεια των παικτών. Παίξαμε 55 λεπτά με 10 παίκτες. Οι παίκτες έδωσαν τα πάντα, δυστυχώς δεν πήραμε κάτι. Μια τελευταία μπάλα έπρεπε να την διώξουμε. Είναι σημαντικό πως οι παίκτες, όπως και με τον ΟΦΗ, προσπαθήσαμε αλλά δεν πήραμε κάτι που αξίζαμε. Είναι οδυνηρό, αλλά πρέπει να σηκωθούμε και να παλέψουμε για τα επόμενα ματς».