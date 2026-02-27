Γρηγορίου: «Υπόσχομαι κάνουμε το καλύτερο δυνατό και αυτό που αρμόζει στην ιστορία του Άρη»

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής του Άρη, τονίζοντας πως στόχος είναι η 5η θέση.

Ο Μιχάλης Γρηγορίου έχει αναλάβει τον Άρη επισήμως από την Πέμπτη 26/2. Ο 52χρονος τεχνικός προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις μετά τη συμφωνία που το κρατάει στον πάγκο του Άρη μέχρι το τέλος της σεζόν.

Πιο συγκεκριμένα, ο Έλληνας τεχνικός τόνισε ότι στα επόμενα βήματα η ομάδα πρέπει να κάνει το καλύτερο δυνατό. Μεταξύ άλλων ανέφερε ότι στόχος της ομάδας είναι η 5η θέση. Ενώ ακόμα μίλησε και για το επόμενο «ραντεβού» του Άρη κόντρα στον Παναθηναϊκό (1/3, 20:00)

«Είναι πολύ σημαντική ευθύνη απέναντι σε ένα ιστορικό κλαμπ. Θα πρέπει να εμφανιστούμε αντάξιοι στις προσδοκίες του κόσμου του ΑΡΗ και είμαστε εδώ για να κάνουμε αυτό ακριβώς. Θέλουμε άμεσα να βάλουμε τη δική μας φιλοσοφία, να μπορέσουμε να αγωνιστούμε στα θέλω του ΑΡΗ από την Κυριακή κι ολας, και μέχρι το τέλος της χρονιάς να πάμε τον ΑΡΗ εκεί που πρέπει. Ο ΑΡΗΣ έχει καλή ομάδα με βαριά βιογραφικά. Αυτό έχω πει και στους ποδοσφαιριστές, τους ότι δεν έχουν δείξει αυτά που μπορούν» ανέφερε αρχικά.

Για το τι χρειάζονται οι ποδοσφαιριστές της ομάδας είπε: «Χρειάζονται ένα boostάρισμα. Η εικόνα δεν φτάνει τις προσδοκίες του κόσμου, αλλά και τις δικές τους, και πρέπει να βγάλουν τον εαυτό τους γιατί είναι καλοί ποδοσφαιριστές»

Όσον αφορά το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό και τον στόχο της ομάδας: «Θα πρέπει να αλλάξουμε άρδην αυτή την κατάσταση. Εννοείται ότι ο στόχος, όσο δύσκολος και να είναι, είναι η 5η θέση. Γι’ αυτό είμαστε εδώ. Από εκεί και πέρα, όσο αφορά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού, παίζουμε με έναν αντίπαλο που έρχεται με εξαιρετική ψυχολογία, γνωρίζουμε τις δυσκολίες που θα αντιμετωπίσουμε και θέλω τα παιδιά να είναι προσηλωμένα στο τακτικό μας κομμάτι για να διεκδικήσουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε.»

Το μήνυμα που θέλησε να στείλει στον κόσμο της ομάδας: «Είμαστε εδώ για να δώσουμε το 100%, να πάρουμε από τα παιδιά το μέγιστο που μπορούν να δώσουν. Θέλω να τους έχουμε δίπλα μας και να είναι 12ος παίκτης της ομάδας. Καταλαβαίνω το μούδιασμα και την απογοήτευση, αλλά πάνω από όλα είναι ο ΑΡΗΣ, και θέλω να υποσχεθώ ότι και εμείς κάνουμε το καλύτερο δυνατό για την ομάδα και αυτό που αρμόζει στην ιστορία του ΑΡΗ».