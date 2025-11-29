Ο τεχνικός του Λεβαδειακού Νίκος Παπαδόπουλος πλην του Λαγιούς δεν έχει άλλο πρόβλημα για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον ΠΑΟΚ.

Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας Νίκος Παπαδόπουλος, πλην του τραυματία, εδώ και καιρό, Χισάμ Λαγιούς (25 ετών, εξτρέμ) δεν έχει άλλα προβλήματα.

Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή αναμέτρηση (30/11, 19:00) με τον ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.