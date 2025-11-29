Λεβαδειακός: Η αποστολή για το ματς με τον ΠΑΟΚ
Ο Λεβαδειακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ματς με τον ΠΑΟΚ.
Ο τεχνικός της ομάδας της Βοιωτίας Νίκος Παπαδόπουλος, πλην του τραυματία, εδώ και καιρό, Χισάμ Λαγιούς (25 ετών, εξτρέμ) δεν έχει άλλα προβλήματα.
Αναλυτικά όσα αναφέρει η ΠΑΕ: «Με προπόνηση στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία της ομάδας μας για την αυριανή αναμέτρηση (30/11, 19:00) με τον ΠΑΟΚ στο Δημοτικό Στάδιο Λιβαδειάς «Λάμπρος Κατσώνης», στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Την αποστολή που επέλεξε ο προπονητής μας Νίκος Παπαδόπουλος απαρτίζουν οι: Λοντίγκιν, Άνακερ, Λιάγκας, Φίλων, Τσάπρας, Χάνα, Βήχος, Μανθάτης, Κάτρης, Μάγκνουσον, Τσιβελεκίδης, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Γιούριτς, Πεντρόσο, Συμελίδης, Βέρμπιτς και Παλάσιος».
Η πιθανή ενδεκάδα για το ματς με τον ΠΑΟΚ είναι η εξής: Λοντίγκιν, Λιάγκας, Τσάπρας, Βήχος, Μάγκνουσον, Κωστή, Τσοκάι, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Βέρμπιτς, Παλάσιος.
