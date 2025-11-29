Ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ έχουν βάλει γερές βάσεις για να τερματίσουν στην πρώτη 24άδα του Europa League και το «Football Meets Data» δείχνει τις πιθανότητες ενός ελληνικού... εμφυλίου.

Η νίκη του Παναθηναϊκού επί της Στουρμ και η εντός έδρας ισοπαλία του ΠΑΟΚ με την Μπραν, έφεραν τις δύο ομάδες ακόμα πιο κοντά στην κατάληψη μίας θέσης στην πρώτη 24άδα.

Με τρεις αγωνιστικές να απομένουν, εφόσον οι δύο ομάδες καταφέρουν να τερματίσουν στις θέσεις 9-24, τότε θα βρεθούν στα play off του Europa League, με αποτέλεσμα η περίπτωση να διασταυρωθούν να είναι όλο και πιο... έντονη καθώς δεν υπάρχει περιορισμός για το αν είναι από την ίδια χώρα.

Συνεπώς, το «Football Meets Data» έβγαλε τις πιθανότητες να έχουμε ελληνικό... εμφύλιο στην Ευρώπη και το ποσοστό για να συμβεί αυτό είναι στο 5,7%.

Για την ακρίβεια είναι το τρίτο επικρατέστερο σενάριο με τον ΠΑΟΚ να έχει περισσότερες πιθανότητες να παίξει με Βικτόρια Πλζεν (6,5%) και μετά με Φενέρμπαχτσε (6%) ενώ ο Παναθηναϊκός έχει 6,2% για τις δύο πρώτες και μετά ακολουθεί ο Δικέφαλος.