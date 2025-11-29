Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους εκλεκτούς για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό και δεν θα έχει τους Ποντένσε, Τσικίνιο και Ταρέμι στη διάθεση του.

Ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό για την 12η αγωνιστική του Stoiximan Superleague και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποφάσισε να αφήσει εκτός τρεις βασικές μονάδες της ομάδας.

Συγκεκριμένα τόσο ο Τσικίνιο με τον Ποντένσε που αποχώρησαν ως τραυματίες από το παιχνίδι με τη Ρεάλ όσο και ο Ταρέμι επιλέχθηκαν να μείνουν στου Ρέντη.

Αναλυτικά: Μπότης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον, Γκαρθία, Έσε, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ