Ο Κ. Νικολακόπουλος αναλύει μέσα από το blog του στο Gazzetta ένα πραγματικά σοβαρό πρόβλημα του Ολυμπιακού.

Να αναλύσουμε κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό, γιατί, άλλωστε, μόνο αν αναδειχθεί το πρόβλημα θα λυθεί.

Στη φετινή ομάδα υπάρχουν κάποιες αδυναμίες που δεν μπορεί να κρυφτούν. Για παράδειγμα, έχουμε ήδη εντοπίσει την ευκολία με την οποία δέχεται γκολ στα τελευταία λεπτά των αγώνων της και εξαιτίας της οποίας έχει χάσει τη νίκη με την PSV, κι όχι μόνο.

Επόμενη επισήμανση: Το περίφημο 14λεπτο (22΄-36΄) μπλακ άουτ στο οποίο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ την Τετάρτη έφαγε τρία γκολ από τη Ρεάλ Μαδρίτης, γλίτωσε ένα τέταρτο με οριακό οφσάϊντ από το Var και ένα πέμπτο από το οριζόντιο δοκάρι του Τζολάκη, δυστυχώς δεν είναι κάτι μεμονωμένο, ούτε κάτι το πρωτοφανές. Τα ίδια και χειρότερα είχαν γίνει και με την Μπαρτσελόνα, στο 1-6 στη Βαρκελώνη. Εκεί, μέσα σε διάστημα ακόμη μικρότερο, 11 λεπτών, από το 68’ έως το 79’, ο Ολυμπιακός δέχθηκε τέσσερα γκολ και γλίτωσε κι ένα πέμπτο!

Τότε, υπήρχε η δικαιολογία του σοκ της πραγματικά πολύ άδικης αποβολής του Έσε στο 55ο λεπτό, με το σκορ ήδη 1-2 υπέρ της γηπεδούχου Μπαρτσελόνα, αλλά όπως αποδείχθηκε δεν έφταιγε μόνο αυτή. Τώρα, ο Ολυμπιακός δεν έχανε, αλλά κέρδιζε τη Ρεάλ και δη μέσα στο Καραϊσκάκη. Ούτε είχε κανένα θέμα με τη διαιτησία σε αυτό το εφιαλτικό 14λεπτο στο οποίο το υπέρ του 1-0 έγινε εις βάρος του 1-3.

Κι αν τέλος πάντων θελήσουμε να πούμε, ότι με τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα παίζεις, μπορεί να βραχυκυκλώσεις για 11 και για 14 λεπτά, υπάρχει και τρίτο παιχνίδι, στο ελληνικό πρωτάθλημα, στο οποίο ο Ολυμπιακός είχε επίσης φοβερό μπλακ άουτ: εκείνο με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, στο οποίο μάλιστα επίσης ήταν μπροστά στο σκορ, όπως προηγούνταν κι επί της Ρεάλ. Και μέσα σε 12 λεπτά, από το 63’ έως το 75’, ο ΠΑΟΚ το γύρισε με δύο γκολ σε υπέρ του 2-1. Για να μην πάμε πιο μακριά και θυμηθούμε ότι μετά από τα δύο γκολ του ΠΑΟΚ στα 12 αυτά λεπτά ο Ολυμπιακός κατέρρευσε πλήρως και απέφυγε τη συντριβή από ένα δοκάρι και ένα γκολ που ακυρώθηκε από το VAR.

Άρα, μιλάμε για τρία μπλακ άουτ, διάρκειας μόλις 37 λεπτών (14+11+12), στα οποία ο Ολυμπιακός δέχθηκε εννιά γκολ από Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και ΠΑΟΚ. Ναι, είναι από δύο μεγαθήρια και από τη δεύτερη καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος, αλλά είναι υπερβολικά πολλά.

Το δε πιο επώδυνο είναι ότι ο Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του σε αυτό το κομμάτι δεν έχουν καταφέρει να βελτιωθούν. Γιατί το ίδιο σκηνικό το έχουμε ξαναδεί.

Τόσο πέρυσι…

Στο 0-2 από τη Λιόν με δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά (65΄-71’)

Στο 1-2 από τον ΠΑΟΚ με δύο γκολ πάλι μέσα σε έξι λεπτά (5΄-11΄)

Όσο και πρόπερσι…

Στο 1-4 από τη Μακάμπι με δύο γκολ μέσα σε πέντε λεπτά (4΄-9’)

Στο 1-3 από τον ΠΑΟ με δύο γκολ μέσα σε οκτώ λεπτά (από το 41’ έως το 45+4΄)

Στο 3-2 επί της Φενέρμπαχτσε με δύο γκολ μέσα σε έξι λεπτά (68΄-74΄)

Έχουμε δηλαδή, μαζί με τα τρία φετινά, συνολικά οκτώ παραδείγματα, με πέντε ευρωπαϊκούς αγώνες και τρία ντέρμπι, στα οποία ο Ολυμπιακός μέσα σε ολιγόλεπτα διαστήματα βραχυκυκλώνει και δέχεται από δύο έως και τέσσερα γκολ. Το πρόβλημα φαίνεται από τα αποτελέσματα σε αυτά τα οκτώ παιχνίδια: Εφτά ήττες (κάποιες τις λες και συντριβές) και μόνο μία νίκη, σε ματς στο οποίο είχε προηγηθεί με 3-0.

Άσχετο: Η Βιγιαρεάλ είναι 3η στο ισπανικό πρωτάθλημα, μόλις στο -3 από την πρωτοπόρο Ρεάλ Μαδρίτης. Κι έχει στο Τσάμπιονς Λιγκ μόνο ένα πόντο, έχοντας φάει, μεταξύ άλλων 0-4 από την Ντόρτμουντ κι έχοντας χάσει από την Πάφο. Είναι κακή ομάδα;

Η φωτογραφία της ημέρας:

Ο Μουζακίτης πραγματικά έκανε ένα καλό παιχνίδι την Τετάρτη κόντρα στη Ρεάλ, αλλά οι ύμνοι που το ακολούθησαν νομίζω πως ήταν υπερβολικοί. Πολύ απλά γιατί ο Μούζα έχει κάνει καλύτερα παιχνίδια, στο ίδιο υψηλό επίπεδο, το Τσάμπιονς Λιγκ. Κι αναφέρομαι στον αγώνα με την PSV, στον οποίο εκεί όντως ήταν εκπληκτικός, σε όλες τις φάσεις του παιχνιδιού. Τώρα, με τη Ρεάλ, είχε, για παράδειγμα, αρκετές άστοχες πάσες και δύο άσχημα τελειώματα στα σουτ που επιχείρησε.

Αυτό το οποίο ισχύει πάντως όπως κι αν έχει, είναι ότι ο 19χρονος άσος δικαίωσε τον Μεντιλίμπαρ που τον έβαλε βασικό, ανταμείβοντας τον κατά κάποιο τρόπο για εκείνη την φοβερή απόδοση του στο ματς με την φοβερή και φέτος πρωταθλήτρια Ολλανδίας, που έχει ρίξει δέκα γκολ στη Νάπολι και στη Λίβερπουλ! Γενικά, ο Βάσκος θέλησε να εμπιστευθεί ακριβώς την ίδια 11άδα που είχε παίξει τόσο καλά εναντίον της PSV, αλλά η απόφαση τελικά φάνηκε ότι δεν ήταν η καλύτερη, με τους δύο πιο μεγάλους σε ηλικία παίκτες, τον Γκαρθία και ιδίως τον Ρόντινεϊ να αποδεικνύονται αδύναμα σημεία.

