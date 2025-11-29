ΠΑΟΚ: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια για τη Λιβαδειά!
Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και αναμένεται να έχει δυναμικό παρών από τους οπαδούς του.
Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι έκαναν... φτερά όλα τα εισιτήρια για τη μία από τις δύο θύρες που έχουν δοθεί για τους φίλους της ομάδας και βρίσκονται ολοταχώς για να πουληθούν όλα.
#Tickets Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για τη Θύρα 4 στη Λιβαδειά. Η προπώληση συνεχίζεται πλέον για τη Θύρα 5 #LEVPAOK #slgr— PAOK FC (@PAOK_FC) November 29, 2025
Διαβάστε αναλυτικά εδώ: https://t.co/3IIsfgIrIG pic.twitter.com/TzpHWbaQt3
