ΠΑΟΚ: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια για τη Λιβαδειά!

ΠΑΟΚ: Κάνουν... φτερά τα εισιτήρια για τη Λιβαδειά!

Νότης Χάλαρης
PAOK

bet365

Δυναμικό παρών θα δώσουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, με τα εισιτήρια που έχουν απομείνει να είναι ελάχιστα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και αναμένεται να έχει δυναμικό παρών από τους οπαδούς του.

Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι έκαναν... φτερά όλα τα εισιτήρια για τη μία από τις δύο θύρες που έχουν δοθεί για τους φίλους της ομάδας και βρίσκονται ολοταχώς για να πουληθούν όλα.

@Photo credits: eurokinissi
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    SUPERLEAGUE Τελευταία Νέα