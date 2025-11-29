Δυναμικό παρών θα δώσουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ στη Λιβαδειά για την αναμέτρηση με τον Λεβαδειακό, με τα εισιτήρια που έχουν απομείνει να είναι ελάχιστα

Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται από τον Λεβαδειακό στη Λιβαδειά για την 12η αγωνιστική της Stoiximan Superleague και αναμένεται να έχει δυναμικό παρών από τους οπαδούς του.

Συγκεκριμένα, η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι έκαναν... φτερά όλα τα εισιτήρια για τη μία από τις δύο θύρες που έχουν δοθεί για τους φίλους της ομάδας και βρίσκονται ολοταχώς για να πουληθούν όλα.