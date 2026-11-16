Την πρώτη του προπόνηση στον ΠΑΟΚ Β πραγματοποίησε ο Στέλιος Μαλεζάς, τονίζοντας στις δηλώσεις του την ανάγκη να ετοιμαστούν οι νεαροί παίκτες για την πρώτη ομάδα.



Ο Στέλιος Μαλεζάς επέστρεψε στον ΠΑΟΚ ως τεχνικός της Β΄ ομάδας και σήμερα έκανε την πρώτη του προπόνηση. Ο Μαλεζάς έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις μετά την επιστροφή του στους ασπρόμαυρους τονίζοντας ότι στόχος του είναι οι νεαροί ποδοσφαιριστές του να έτοιμοι ώστε να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα του Δικέφαλου.

Αναλυτικά όσα είπε



Για την επιστροφή του: «Η σχέση μου με τον σύλλογο νομίζω ότι γνωρίζουν όλοι ποια είναι, είτε ως ποδοσφαιριστής πολλά χρόνια, είτε ως προπονητής. Μου δόθηκε η ευκαιρία στην Κ19 στα πρώτα μου χρόνια ως προπονητής. Η σχέση μας πάντα ήταν καλή.

Η φιλοδοξία μου είναι, όπως κάθε προπονητής να δημιουργηθεί ένα σύνολο το οποίο θα μπαίνει μέσα για να κερδίσει. Ένα σύνολο το οποίο θα ξέρει τι θα κάνει. Επειδή είμαστε σε μια διαδικασία Β ομάδας πρέπει να εξελίξουμε και τους ποδοσφαιριστές, είτε στο τεχνικό κομμάτι, είτε στο πνευματικό».

Για τον ρόλο του ΠΑΟΚ Β στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών: «Θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό βήμα για ένα παιδί από τις ακαδημίες για να μπει στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Πόσο ακόμη περισσότερο για να μπει και στην πρώτη ομάδα του ΠΑΟΚ.

Τα πολλά τελευταία χρόνια η ομάδα έχει αποδείξει ότι βγάζει αρκετούς ποδοσφαιριστές, τους στηρίζει και είτε αγωνιστικά, είτε πουλώντας τους, έχει οφέλη. Θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να είναι ένα κίνητρο για τους ποδοσφαιριστές, ώστε να εξελίσσονται για να βρεθούν και αυτοί στην πρώτη ομάδα».

Για την φιλοσοφία του «Θα πρέπει να έχουμε ένα ξεκάθαρο πλάνο και θα πρέπει να το τηρούμε. Από εκεί και πέρα δεν είναι μόνο το αγωνιστικό, είναι και το πνευματικό γιατί σε μεγάλες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ κατά κύριο λόγο πρέπει να προετοιμάζουμε ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είναι έτοιμοι πνευματικά.

Πρέπει να μπορούν να χειρίζονται τις δύσκολες καταστάσεις, να μπορούν να χειρίζονται τις καταστάσεις και μέσα στο παιχνίδι, θεωρώ ότι το κυριότερο είναι το κομμάτι που προανέφερα, το πνευματικό. Να γίνουν όσο το δυνατόν, πιο έτοιμοι γίνεται για να στελεχώσουν την πρώτη ομάδα».